Китайський електрофургон Farizon SV виходить на ринок Великобританії та ЄС

На ринку Старого континенту електричний фургон буде доступний у трьох варіантах довжини та призначення – пасажирський та вантажний. Спочатку машина продаватиметься у Великобританії, а згодом почне заповнювати ринок решти європейських країн. Про це пише utomobile-propre.com.

Виробник покладає на Farizon SV великі плани, оскільки це все-таки модель, випущена під патронатом Geely.

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Модель базується на модульній платформі, а тягова батарея – за принципом cell-to-pack, що збільшує місткість акумулятора на 10%, зменшує вагу на 4% і підвищує жорсткість корпусу на 20%. Farizon SV також пропонується як варіант платформи для ринку комунальних послуг.

Буде три версії ходової платформи по довжині у вантажному та пасажирському виконанні. Фото: Farizon

Три версії передбачають найменшу довжину 4990 мм і висоту 1980 мм. Проміжна версія матиме довжину 5490 мм і висоту 2180 мм, а найбільша – 5995 мм завдовжки й у висоту 2500 мм. Ширина всіх моделей буде однакова – 1980 мм.

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Силовий потенціал зав’язаний на два розміри акумулятора – 67 кВт-год і 83 кВт-год. Це має забезпечити автономний хід на 400 км пробігу. Однак в запасі виробник тримає варіант на 106 кВт-год. Така батарея спроможна досягти 550 км на одному заряді.