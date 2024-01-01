Буровая установка прокладывает кабель без разрушения асфальта

Машины этой серии относятся к последнему поколению установок направленного бурения. Они относятся к малотоннажным моделям, разработанных для бестраншейной прокладки сети подземных каналов энергоснабжения, связи, кабельного телевидения и тому подобное.

Новенькую установку XZ230F представительство китайской компании XCMG демонстрировало на днях в столичном Международном выставочном центре, где проходило сразу четыре специализированные выставки. На одной из них был устроен статический показ ГНБ.

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По словам Ярослава Петюха из Universal Machinery Import, несколько таких машин экологического формата Евро-4 завезены в Украину и даже работают на объектах. Таким образом от заказа клиентом до конкретной поставки проходит не полтора-два месяца, как у дилеров других брендов, а день-другой, максимум неделю. В основном срок обуславливается или затягивается временем проплаты, а не отгрузкой и доставкой машины к заказчику.

Нынешнее поколение китайских установок теперь уже не то, что было 5-7 лет назад. Они уже практически не уступают аналогичной технике других известных производителей по качеству, надежности и моторесурсу.

XCMG XZ230F получила интеллектуальное гидравлическое управление, что обеспечивает бригаде комфортную работу и гибкое регулирование всей машины. Здесь установлено как высокоскоростную, так и низкоскоростную системы вращения "толкай-тяни". Плунжерный регулируемый двигатель, реализующий высокоскоростное и низкоскоростное движение силовой головки, повышает приспособленность буровой установки к условиям работы и повышает эффективность конструкции буровой установки.

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В моторной нише 9-тонной гусеничной машины с габаритным размером 6100х2230х2300 мм стоит дизельный Cummins QSB5.9-C150 мощностью 113 кВт/153 л.с. Силовая головка имеет конструкцию двигатель + редуктор, благодаря конструкции зубчатой рейки скорость толкания и тяги высокие и, главное, надежные.

Новая установка HDD горизонтально направленного бурения XCMG XZ230F на экспозиции экспоцентра. Фото: Валентин Ожго, Авто24

Максимальная сила тяги здесь доведена до 230 Кн, а вот скорость тяги в максимуме едва доходит до 55 м/мин. Впрочем, для машин такой размерной группы это довольно хороший результат – работает не очень громко, но продуктивно, что особенно ценно в городских условиях.

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Кстати, нынешней весной эту модель уже заметили в Виннице, где она работала на прокладке канала под инженерные коммуникации прямо на городской улице. Разрушений дороги и ее покрытия не было, за исключением входного и выходного каналов.

Работа ГНБ (ГСБ) XCMG XZ230F на одной из улиц Винницы. Фото: Universal Machinery Import

Что касается цены, то она в 5-6 раз меньше, чем у некоторых аналогичных машин ведущих брендов. За новенькую китайскую установку 2025 года выпуска просят 108 800 евро. Для сравнения: на ГНБ (ГСБ) 2016 года выпуска с наработкой 4326 м/ч одного известного производителя на этой же платформе выставили ценник в 369 000 евро.