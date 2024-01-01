Бурова установка прокладає кабель без руйнації асфальту

Машини цієї серії належать до останнього покоління установок спрямованого буріння. Вони належать до малотоннажних моделей, розроблених для безтраншейного прокладання мережі підземних каналів енергопостачання, зв’язку, кабельного телебачення тощо.

Новеньку установку XZ230F представництво китайської компанії XCMG демонструвало днями у столичному Міжнародному виставковому центрі, де проходило відразу чотири спеціалізовані виставки. На одній із них було влаштовано статичний показ ГСБ (ГНБ).

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За словами Ярослава Петюха з Universal Machinery Import, кілька таких машин екологічного формату Євро-4 завезено в Україну та навіть працюють на об’єктах. Таким чином від замовлення клієнтом до конкретного постачання проходить не півтора-два місяці, як у дилерів інших брендів, а день-другий, максимум тиждень. В основному термін зумовлюється чи затягується часом проплати, а не відвантаженням та доставкою машини до замовника.

Нинішнє покоління китайських установок тепер вже не те, що було 5-7 років тому. Вони вже майже не поступаються аналогічній техніці інших відомих виробників за якістю, надійністю та моторесурсом.

XCMG XZ230F отримала інтелектуальне гідравлічне керування, що забезпечує бригаді комфортну роботу і гнучке регулювання всієї машини. Тут встановлено як високошвидкісну, так і низькошвидкісну системи обертання "штовхай-тягни". Плунжерний регульований двигун, що реалізує високошвидкісний і низькошвидкісний рух силової голівки, підвищує пристосованість бурової установки до умов роботи та підвищує ефективність конструкції бурової установки.

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В моторній ніші 9-тонної гусеничної машини з габаритним розміром 6100х2230х2300 мм стоїть дизельний Cummins QSB5.9-C150 потужністю 113 кВт/153 к.с. Силова головка має конструкцію двигун + редуктор, завдяки конструкції зубчастої рейки швидкість штовхання і тяги високі й, головне, надійні.

Нова установка HDD горизонтально направленого (спрямованого) буріння XCMG XZ230F на експозиції експоцентру. Фото: Валентин Ожго, Авто24

Максимальна сила тяги тут доведена до 230 Кн, а ось швидкість тяги в максимумі ледь доходить до 55 м/хв. Втім, для машин такої розмірної групи це доволі гарний результат – працює не дуже гучно, але продуктивно, що особливо цінно у міських умовах.

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До речі, нинішньою весною цю модель уже помітили у Вінниці, де вона працювала на прокладці каналу під інженерні комунікації прямо на міській вулиці. Руйнувань дороги та її покриття не було, за винятком вхідного та вихідного каналів.

Робота ГНБ (ГСБ) XCMG XZ230F на одній з вулиць Вінниці. Фото: Universal Machinery Import

Щодо ціни, то вона в 5-6 разів менша, ніж у деяких аналогічних машин провідних брендів. За новеньку китайську установку 2025 року випуску просять 108 800 євро. Для порівняння: на ГНБ (ГСБ) 2016 року випуску з напрацюванням 4326 м/год одного відомого виробника на цій же платформі виставили цінник у 369 000 євро.