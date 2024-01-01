Китайці возять автовозами по 30 машин на причепі: фото, відео

Мережею шириться короткий за хронометражем 21-секундний відеосюжет гігантського китайського автовоза. Його довжина не вкладається в ПДР жодної країни, окрім Австралії, де такі потяги можуть досягати 55 метрів при вазі 115 тон.

У Китаї ж довгі автопричепні системи з 2018 року прописані в ПДР чітко: ширина 2,55 метра і довжина 13,75 метра. Довжина всього автопоїзда у складі тягача "кабіна над двигуном" обмежена 17,1 метра, а в капотній версії магістрального тягача - 18,1 метра. На ці особливості вказує експерт 40ton.net.

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Звісно, перевізникам важко зрівнятися з темпами випуску легковиків. Китайський автопром видає на-гора мільйони автомобілів усіх типів. І їх потрібно доставляти в термінали залізниць, портів та до дилерських центрів країни. Тому на дорогах КНР можна зустріти уже не стандартний автопоїзд, а монстрів з багажем у понад 30 легковиків на борту.

Попри заборону, довгі автовози поза законом перебувають формально. Багато компаній продовжують використовувати такі довгоміри, хоча й частково обмежили їх експлуатацію.

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Менші вантажівки доставляють автомобілі на автомагістраль, де їх перевантажують на гігантів місткістю 30 транспортних засобів. Потім занадто довга і занадто широка вантажівка вирушає на довгий маршрут для розвантаження на виїзді з автомагістралі.

Зазвичай заводи виготовляють стандартні напівпричепи, на яких можна перевозити 11 автомобілів за одну поїздку. В аутсорсингових майстернях таку причіпну систему модифікують, збільшуючи її довжину у середньому від 14 метрів (13,75 м) до 40 метрів.

Китайські звіти на цю тему рясніють повідомленнями про нелегальні автопоїзди з надмірною довжиною. Якщо на центральних автомагістралях на це "закривають очі", то на трасі нижчої категорії за такими монстрами поліція полює. Яскравий приклад затримання стався 18 листопада 2024 року у центральному регіоні Китаю Цзянбей.

Тоді патруль поліції на широкій трисмуговій вулиці прямо біля в'їзду на автомагістраль затримав 41-метровий автовоз, який був завантажений автомобілями. Водій зізнався правоохоронцям, що такі великі розміри напівпричепа стали наслідком несанкціонованої модифікації, виготовленої на базі повністю стандартного напівпричепа.

Це означає, що легальний транспортний засіб довжиною 13,75 був збільшений майже втричі, не отримавши жодних змін у документах та не пройшовши жодної офіційної експертизи. Китайські офіцери назвали це порушенням правил реєстрації транспортних засобів, виписавши штраф у розмірі 500 юанів, тобто десь межах 2 900 грн.

Такі штрафи для перевізників символічні, покриваються на раз. Транспортники сплачують штраф і... продовжують далі возити потрійну від паспортної величини кількість легковиків.

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В кадр потрапив магістральний тягач FAW JH6 з 12,5-літровим двигуном потужністю 500 к.с., автоматизованою трансмісією ZF Traxon та колісною формулою 6×4. На його "сідло" посадили тривісний напівпричіп з подвійними шинами, який зроблено так, що "ні в казці розказати, ні пером описати".

У нижній частині він має одну деку для автомобілів, а ось на другому ярусі є дві паралельні палуби. Всього можна нарахувати 30 легкових акумуляторних автомобілів, кожен з яких за розмірами можна порівняти з Volkswagen Golf, а споряджена маса трохи перевищує 1,3 тонни. Якщо все це підрахувати, то в сумі тягач 6×4 у складів такого напівпричепа й вантажу тягне 60 тонн загальної ваги.

Допитливий читач, мабуть, уже звернув увагу на задній звіс. Він видається проблемним не стільки за візуальним зображенням, скільки за конструкцією. Довжина звісу надто велика і він знаходиться дуже далеко від крайньої осі.

По-перше, тут вбачаються складнощі в маневруванні. Але не це головне. Уявіть, як цей "хвіст" розгойдується під час руху. А те, що він там буде розгойдуватися – сумніву немає, амплітуда колихання навіть на рівній дорозі велика. А це вже – по-друге. І пов’язано це з безпекою як самого автопоїзда, так й інших учасників дорожнього руху.

Однак попри такі ризики, малоймовірно, що зображені на відео та фото гіганти зникнуть з доріг Китаю в коротко- та середньостроковій перспективі. Гасатимуть вони автомагістралями й далі, оскільки періодичні перевірки з дуже низькими/символічними штрафами не перевищують й 2-3 % від вартості доставлення такого вантажу до адресата в порту, на залізниці чи до дилера.

Фото: сайт 40ton.net