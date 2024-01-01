Китайці показали трактор з гумовими гусеницями, які можуть змінювати ширину

Машина популярного тракторного сегмента в діапазоні 180 - 220 кінських сил розроблялася під потреби фермерських господарств. Основна мета такої ходової полягає в зменшенні агресивного впливу на плодючий шар землі від трамбування колесами важких тракторів.

Також повідомляється, що проєкт гумової стрічки CH2202 не єдиний у YTO. Наразі йде активна розробка нового флагманського трактора потужністю 400 к.с. Про це з посиланням на власні неназвані джерела повідомив британський ресурс profi.co.uk.

Читайте також Китайські трактори замінюють білоруські в лісових господарствах та на полях

По-перше, питома вага навантаження гусеничної ходової на ґрунт в рази менша від пневмошинного трактора. Другим фактором привабливості металогумової чи як надміцної гумової гусеничної стрічки з високим протектором грунтозачепів є підвищені ходові властивості.

Такий трактор практично не буксує на слизькому перезволоженому ґрунті й завдяки великій площі (плямі) прилягання стрічки до поверхні землі має кращі тягові властивості й легше справляється з завданнями на ґрунтообробних, транспортних операціях тощо. Регульована ширина колії робить його придатним для просапних культур.

Ось так виглядає китайський гусеничний первісток YTO CH2202 з правого (вгорі) та лівого (внизу) борту. Фото: сайт bing.com

Шасі трактора запозичено з презентованого ще у травні 2023 року прототипа. Кабіна також взята з уже випробуваних колісних моделей – "винаходити колесо" не стали. Перевірена на колісних тракторах трансмісія Powershift тут також виправдана, дозволяє в максимальному режимі швидкого керування здійснювати "танкове" 360-градусне керування на місці.

Щоправда, китайці й тут показали себе мастаками на усілякі вигадки, завдяки чому модель CH2202 отримала інновацію: розробники інтегрували пластиковий дизельний бак у колісні арки, зробивши їх активним атрибутом конструкції.

Читайте також Трактори в Європі виявились нікому не потрібними

Коли з’явиться на ринку згаданий CH2202, а також скільки він хоча б орієнтовно буде коштувати, менеджери YTO не повідомили.