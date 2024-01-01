Китайцы показали трактор с резиновыми гусеницами, которые могут менять ширину

Машина популярного тракторного сегмента в диапазоне 180 - 220 лошадиных сил разрабатывалась под нужды фермерских хозяйств. Основная цель такой ходовой заключается в уменьшении агрессивного воздействия на плодородный слой земли от трамбовки колесами тяжелых тракторов.

Также сообщается, что проект резиновой ленты CH2202 не единственный в YTO. Сейчас идет активная разработка нового флагманского трактора мощностью 400 л.с. Об этом со ссылкой на собственные неназванные источники сообщил британский ресурс profi.co.uk.

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Во-первых, удельный вес нагрузки гусеничной ходовой на почву в разы меньше пневмошинного трактора. Вторым фактором привлекательности металло-резиновой или как сверхпрочной резиновой гусеничной ленты с высоким протектором грунтозацепов являются повышенные ходовые свойства.

Такой трактор практически не буксует на скользкой переувлажненной почве и благодаря большой площади пятна прилегания ленты к поверхности земли имеет лучшие тяговые свойства и легче справляется с задачами на почвообрабатывающих, транспортных операциях и тому подобное. Регулируемая ширина колеи делает его пригодным для пропашных культур.

Вот так выглядит китайский гусеничный первенец YTO CH2202 с правого (вверху) и левого (внизу) борта. Фото: сайт bing.com

Шасси трактора позаимствовано из представленного еще в мае 2023 года прототипа. Кабина также взята из уже испытанных колесных моделей – "изобретать колесо" не стали. Проверенная на колесных тракторах трансмиссия Powershift здесь также оправдана, позволяет в максимальном режиме быстрого управления осуществлять "танковый" 360-градусный разворот на месте.

Правда, китайцы и здесь показали себя мастерами на всякие выдумки, благодаря чему модель CH2202 получила инновацию: разработчики интегрировали пластиковый дизельный бак в колесные арки, сделав их активным атрибутом конструкции.

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Когда появится на рынке упомянутый CH2202, а также сколько он хотя бы ориентировочно будет стоить, менеджеры YTO не сообщили.