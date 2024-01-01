Китайцы возят автовозами по 30 машин на прицепе: фото, видео

Сетью распространяется короткий по хронометражу 21-секундный видеосюжет гигантского китайского автовоза. Его длина не укладывается в ПДД ни одной страны, кроме Австралии, где такие поезда могут достигать 55 метров при весе 115 тонн.

В Китае же длинные автоприцепные системы с 2018 года прописаны в ПДД четко: ширина 2,55 метра и длина 13,75 метра. Длина всего автопоезда в составе тягача "кабина над двигателем" ограничена 17,1 метра, а в капотной версии магистрального тягача – 18,1 метра. На эти особенности указывает эксперт 40ton.net.

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Конечно, перевозчикам трудно сравниться с темпами выпуска легковушек. Китайский автопром выдает на-гора миллионы автомобилей всех типов. И их нужно доставлять в терминалы железных дорог, портов и в дилерские центры страны. Поэтому на дорогах КНР можно встретить уже не стандартный автопоезд, а монстров с багажом в более 30 легковушек на борту.

Несмотря на запрет, длинные автовозы вне закона находятся формально. Многие компании продолжают использовать такие длинномеры, хотя и частично ограничили их эксплуатацию.

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Меньшие грузовики доставляют автомобили на автомагистраль, где их перегружают на гигантов вместимостью 30 транспортных средств. Затем слишком длинный и слишком широкий грузовик отправляется на длинный маршрут для разгрузки на выезде с автомагистрали.

Обычно заводы готовят стандартные полуприцепы, на которых можно перевозить 11 автомобилей за одну поездку. В аутсорсинговых мастерских такую прицепную систему модифицируют, увеличивая ее длину в среднем от 14 метров (13,75 м) до 40 метров.

Китайские отчеты на эту тему пестрят сообщениями о нелегальных автопоездах с чрезмерной длиной. Если на центральных автомагистралях на это "закрывают глаза", то на трассе низшей категории за такими монстрами полиция охотится. Яркий пример задержания произошел 18 ноября 2024 года в центральном регионе Китая Цзянбэй.

Тогда патруль полиции на широкой трехполосной улице прямо у въезда на автомагистраль задержал 41-метровый автовоз, который был загружен автомобилями. Водитель признался правоохранителям, что такие большие размеры полуприцепа стали следствием несанкционированной модификации, изготовленной на базе полностью стандартного полуприцепа.

Это означает, что легальное транспортное средство длиной 13,75 было увеличено почти втрое, не получив никаких изменений в документах и не пройдя никакой официальной экспертизы. Китайские офицеры назвали это нарушением правил регистрации транспортных средств, выписав штраф в размере 500 юаней, то есть где-то в пределах 2 900 грн.

Такие штрафы для перевозчиков символические, покрываются на раз. Транспортники платят штраф и... продолжают дальше возить тройное от паспортной величины количество легковушек.

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В кадр попал магистральный тягач FAW JH6 с 12,5-литровым двигателем мощностью 500 л.с., автоматизированной трансмиссией ZF Traxon и колесной формулой 6×4. На его "седло" посадили трехосный полуприцеп с двойными шинами, который сделан так, что "ни в сказке рассказать, ни пером описать".

В нижней части он имеет одну деку для автомобилей, а вот на втором ярусе есть две параллельные палубы. Всего можно насчитать 30 легковых аккумуляторных автомобилей, каждый из которых по размерам сопоставим с Volkswagen Golf, а снаряженная масса немного превышает 1,3 тонны. Если все это подсчитать, то в сумме тягач 6×4 в составе такого полуприцепа и груза тянет 60 тонн общего веса.

Любознательный читатель, видимо, уже обратил внимание на задний свес. Он кажется проблемным не столько по визуальному изображению, сколько по конструкции. Длина свеса слишком большая и он находится очень далеко от крайней оси.

Во-первых, здесь усматриваются сложности в маневрировании. Но не это главное. Представьте, как этот "хвост" раскачивается во время движения. А то, что он там будет раскачиваться – сомнения нет, амплитуда колыхания даже на ровной дороге большая. А это уже – во-вторых. И связано это с безопасностью как самого автопоезда, так и других участников дорожного движения.

Однако несмотря на такие риски, маловероятно, что изображенные на видео и фото гиганты исчезнут с дорог Китая в кратко- и среднесрочной перспективе. Катить автомагистралями они будут и дальше, поскольку периодические проверки с очень низкими/символическими штрафами не превышают и 2-3% от стоимости доставки такого груза до адресата в порту, на железной дороге или к дилеру.

Фото: сайт 40ton.net