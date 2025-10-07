В Україні почали виробляти броньовані медеваки Mediguard з німецьких комплектуючих

Про українське виготовлення цих машин та початок їх постачання у війська розповідається на ФБ-сторінці Посольства Німеччини в Києві (Deutsche Botschaft Kyjiw). Зазначається, що таке виробництво в Україні організовано для порятунку українських військових.

З невеличкого допису зрозуміло, що медичне обладнання та бронювання виготовлено в Німеччині, а процес збирання проведено на українських виробничих потужностях. Комплектація медичним обладнанням, навісною прибортовою атрибутикою та інструментарієм також здійснено в Україні, але з ввезених наборів.

Фінансування виробництва, логістики та облаштування здійснюється урядом Німеччини. Також додано, що у виробництві цієї партії броньованих автомобілів Mediguard українського виробництва враховано побажання армійських медиків, що експлуатували машини попередніх постачань.

Щоправда, в короткому повідомленні не вказано характеристик машини та виробника.

Броньований автомобіль Mediguard. Фото Посольство ФРН в Україні

На підсиленому шасі з броньованою капсулою кузова з листа шведського балістичного прокату у 6,5 мм створено першокласний автомобіль переднього краю, яким можна вивозити поранених прямо з передової. Протиуламкове скло товщиною 5 мм захистить екіпаж та евакуйованих від стрілецької зброї та шматків з вибухаючих мін та снарядів.

Висувні санки для нош виробник може не ставити, приплюсується корисне навантаження, але занести пораненого всередину буде складніше. Фото: Посольство ФРН в Україні

Кейсевак (Casualty Evacuation) для транспортування пораненого лежачого та сидячих до місця надання медичної допомоги облаштовано за модульною системою з органайзерами. Тут навіть є власний агрегат енергоживлення. Місткість добротна: 2 пасажири в передній частині салону, 1 лежачий (ноші) в салоні + 3 сидячих місця.

Оскільки бронекапсула з добротно захищеним моторним відсіком додали ваги, то Mediguard отримав посилені диски коліс та витриваліші шини, для амортизації встановили спереду посилені пружини, а позаду – додаткові ресори. Класична гальмівна система зазнала змін – замінили диски, колодки, супорти тощо.

Окрім одного лежачого, тут ще три сидячі місця і плюс ще два місця біля водія. Фото: Посольство ФРН в Україні

Насправді про можливість розвитку цього проєкту ми писали ще у 2022 році. Тоді він називався “Хорт” та був представлений у кузові пікап. Виробник цього авто – компанія ASC International FZE – має німецькі корені, але виробляє броньовані авто переважно для клієнтів з ОАЕ та інших близькосхідних країн. Ще три роки тому німці пропонували налагодити виробництво в Україні, тож, схоже, цей проєкт все-таки став реальним.

