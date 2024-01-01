Туристичні автобуси Volvo стали медичними евакуаторами

Обидва транспортні засоби на шасі Volvo навіть кращі за деякі стаціонарні медичні установи комунального підпорядкування – за оснащенням та комплектуванням салону, продуманою ергономікою.

Як зазначає на своїй сторінці в Facebook Департамент охорони здоров'я МО України, військові евакуаційні автобуси оснащені сучасним медичним обладнанням, що "дає можливість реанімаційним бригадам автономно працювати з трьома важкопораненими пацієнтами, одночасно транспортуючи ще 4 лежачих та 8 сидячих пацієнтів під медичним наглядом".

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Тривісний 12,3-метровий автобус Volvo 9900 у цивільній туристичній версії мав місткість 49 місць. У нинішньому виконанні медичної евакуаційної машини кількість крісел тут обмежена, а вивільнений простір віддано під медичні колісні ноші-каталки зі спеціальною системою кріплення.

Так виглядає мілітаризований госпітальний автобус Volvo (вгорі) та одна з його численних цивільних туристичних модифікацій (внизу). Фото: МВС України/Volvo

Маючи потужність силового агрегата від 380 до 430/460 к.с. й доволі м’які та плавні амортизаційні властивості, медичний евакуаційний автобус спроможний долати відстань у сотні кілометрів з прифронтової зони в тилові медзаклади з максимальним комфортом для поранених.

Окрім систем допомоги водієві, тут суттєво перероблено вхідні середні двері. Якщо у цивільній версії тут звичайні східці, що круто тягнуться вгору, то у госпітальній – платформа підіймача. За його допомогою колісні ноші-каталки з пораненим чи людину на милицях підіймають в салон та навпаки.

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Обидва військово-медичні евакуаційні автобуси Volvo цільовим направленням передано медичним службам Державної прикордонної служби України та Національної гвардії України. Машини уже виконали перші рейси з закріпленими за ними бригадами медиків.

Перед цим дві групи українських спеціалістів відповідно до своїх профілів пройшли навчання за кордоном з курсу експлуатації, обслуговування автобусів та встановленого на них обладнання. Окрім цього, на таких курсах відпрацьовано методику приймання, розміщення й транспортування поранених з урахуванням їхнього стану.

Тут створено всі умови навіть для далекого плеча транспортування поранених. Фото: МВС Україні/МОЗ України

Медичний спецтранспорт надійшов за проєктом Human Centric Framework (HCF) в рамках Комплексного пакета допомоги (CAP) для України. Цим постачанням опікувалося Норвезьке агентство оборонних матеріалів (NDMA).

Це не перший транспортний транш Норвегії, до цього вже передано для України п'ять військових медичних автобусів. Щоправда, вони мали іншу схему розміщення ліжкомісць та облаштування. Нинішні санітарні машини підготовлено з врахуванням набутого медиками досвіду евакуації та медичної допомоги пораненим/покаліченим в ході транспортування в тил.

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Вже відомо, що автобусами будуть опікуватися відповідні служби НАТО: проєкт допомоги передбачає технічне обслуговування медичних автобусів впродовж трьох років, дворічну передплату систем супутникового зв’язку «Старлінк», які встановлені на них, та постачання витратних медичних матеріалів.