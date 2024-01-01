Туристические автобусы Volvo стали медицинскими эвакуаторами

Оба транспортных средства на шасси Volvo даже лучше некоторых стационарных медицинских учреждений коммунального подчинения – по оснащению и комплектованию салона, продуманной эргономикой.

Как отмечает на своей странице в Facebook Департамент здравоохранения МО Украины, военные эвакуационные автобусы оснащены современным медицинским оборудованием, что "дает возможность реанимационным бригадам автономно работать с тремя тяжелоранеными пациентами, одновременно транспортируя еще 4 лежачих и 8 сидячих пациентов под медицинским наблюдением".

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Трехосный 12,3-метровый автобус Volvo 9900 в гражданской туристической версии имел вместимость 49 мест. В нынешнем исполнении медицинской эвакуационной машины количество кресел здесь ограничено, а освободившееся пространство отдано под медицинские колесные носилки-каталки со специальной системой крепления.

Так выглядит милитаризованный госпитальный автобус Volvo (вверху) и одна из его многочисленных гражданских туристических модификаций (внизу). Фото: МВД Украины/Volvo

Имея мощность силового агрегата от 380 до 430/460 л.с. и довольно мягкие и плавные амортизационные свойства, медицинский эвакуационный автобус способен преодолевать расстояние в сотни километров из прифронтовой зоны в тыловые медучреждения с максимальным комфортом для раненых.

Кроме систем помощи водителю, здесь существенно переработаны входные средние двери. Если в гражданской версии здесь обычные ступени, которые круто тянутся вверх, то в госпитальной – платформа подъемника. С его помощью колесные носилки-каталки с раненым или человека на костылях поднимают в салон и наоборот.

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Оба военно-медицинские эвакуационные автобусы Volvo целевым направлением переданы медицинским службам Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины. Машины уже выполнили первые рейсы с закрепленными за ними бригадами медиков.

Перед этим две группы украинских специалистов в соответствии со своими профилями прошли обучение за рубежом по курсу эксплуатации, обслуживания автобусов и установленного на них оборудования. Кроме этого, на таких курсах отработана методика приема, размещения и транспортировки раненых с учетом их состояния.

Здесь созданы все условия даже для дальнего плеча транспортировки раненых. Фото: МВД Украины/МОЗ Украины

Медицинский спецтранспорт поступил по проекту Human Centric Framework (HCF) в рамках Комплексного пакета помощи (CAP) для Украины. Этой поставкой занималось Норвежское агентство оборонных материалов (NDMA).

Это не первый транспортный транш Норвегии, до этого уже передано для Украины пять военных медицинских автобусов. Правда, они имели другую схему размещения койко-мест и обустройства. Нынешние санитарные машины подготовлены с учетом приобретенного медиками опыта эвакуации и медицинской помощи раненым/покалеченным в ходе транспортировки в тыл.

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Уже известно, что автобусами будут заниматься соответствующие службы НАТО: проект помощи предусматривает техническое обслуживание медицинских автобусов в течение трех лет, двухлетнюю подписку систем спутниковой связи "Старлинк", которые установлены на них, и поставки расходных медицинских материалов.