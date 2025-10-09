Toyota C-HR 2026 отримала нову комплектацію та гібридну версію

Як і раніше, C-HR залишається унікальною пропозицією в класі компактних кросоверів — поєднуючи емоційний дизайн купе з ефективністю гібридної технології Toyota. Як зазначає японський автовиробник, від моменту свого дебюту у 2017 році модель розійшлася тиражем понад 1 мільйон екземплярів у Європі, ставши одним із найпопулярніших SUV бренду.

Читайте також: В Україні почали виробляти броньовані медеваки Mediguard з німецьких комплектуючих

Оновлені комплектації Mid+ та GR Sport

В оновленій комплектації Mid+ C-HR виглядає ще більш вишукано. Автомобіль отримав ексклюзивні 18-дюймові матово-чорні легкосплавні диски та чорним центральним ковпачком, а в салоні з’явилася нова тканина Samara з вищим вмістом перероблених матеріалів.

Сіра прострочка на сидіннях та декор кольору “Gun metal” на елементах керування створюють відчуття сучасної елегантності. Toyota підкреслює, що нова оббивка не лише естетично оновлює салон, а й відповідає стратегії сталого розвитку бренду — з акцентом на екологічні матеріали без компромісів у якості.

Версія GR SPORT, натхненна спортивними досягненнями Toyota Gazoo Racing, тепер стала доступною для всіх типів силових агрегатів: до 2,0-літрових гібридних та плагін-гібридних установок додався новий 1,8-літровий гібрид потужністю 140 кінських сил. У стандартне оснащення GR SPORT входять:

19-дюймові легкосплавні диски (для 1.8 Hybrid) або 20-дюймові (для 2.0 Hybrid і Plug-in Hybrid);

проєкційний дисплей, який тепер доступний без доплати;

преміальна аудіосистема JBL;

контрастне двоколірне оформлення кузова (bitone+), де дах і задня частина виконані у глянцевому чорному кольорі;

опціональний панорамний дах, який додає відчуття простору в салоні.

Зовнішність GR SPORT легко впізнати за спортивними акцентами — логотипами GR, темними елементами решітки, чорними корпусами дзеркал і агресивним переднім бампером.

Також цікаво: Батьки купили доньці Toyota RAV4, але поліцейські її конфіскували: відома причина

Гібридні технології нового покоління

Як і раніше, Toyota C-HR 2026 пропонує гібридні та плагін-гібридні варіанти. Плагін-гібрид з 2,0-літровим двигуном забезпечує до 100 км на електротязі у міському циклі. Фірмова система Predictive Efficient Drive аналізує маршрут і трафік, аби заздалегідь активувати оптимальний режим — електричний або гібридний. Функція геозонування автоматично переводить авто в EV-режим у зонах із низькими викидами.

Нові кольори та безпека

Оновлена палітра включає Ash Grey та Lunar Sky Blue — сучасні відтінки, які підкреслюють динаміку дизайну C-HR. У стандартне оснащення тепер входить функція моніторингу стану водія, яка у критичних випадках може активувати Emergency Stop Assist — систему автоматичної зупинки автомобіля.

Читайте також: Яким буде новий Toyota Hilux: відео

Доступність

Модельний ряд Toyota C-HR 2026 року вже доступний для замовлення в Європі. Очікується, що оновлена версія з’явиться на українському ринку найближчим часом після офіційного старту продажів у ЄС.