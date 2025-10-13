Toyota показала концепт новой Corolla: фото

ФОТО: Toyota|
Концепция нового седана Toyota
Концепт появился в видеокампании “To You Toyota”, и с первого взгляда понятно: перед нами не просто обновление существующего поколения. Его внешность отличается кардинально новыми чертами.
Среди основных инноваций:
- Передняя часть выполнена в стиле молотообразного “лица” Toyota с LED-лентой на всю ширину, которая сочетает горизонтальные и вертикальные элементы.
- Никакой традиционной решетки радиатора, только небольшой нижний воздухозаборник - то есть речь почти наверняка об электрическом силовом агрегате.
- Боковой профиль - классический седан, но с почти купеобразной крышей, опущенной линией окон и зарядным портом под зеркалом.
- Задняя часть - с “утиным хвостом” на крышке багажника и пиксельной LED-панелью на всю ширину.
Автомобиль на кадрах совсем не похож на нынешнюю 12-ю генерацию Corolla - дизайн радикально модернизирован, но сохраняет узнаваемые пропорции.
Электрическая Corolla - реальность или дизайнерская фантазия?
Toyota пока не подтверждает, станет ли этот концепт основой серийной Corolla следующего поколения, однако все свидетельствует, что компания готовит электрификацию культовой модели.
Corolla - один из немногих глобальных бестселлеров, который до сих пор не имеет полностью электрической версии. Если компания пойдет по этому пути, то получим MAS-market EV-седан, который может стать самым массовым электромобилем в мире.
Не только Corolla: Toyota готовит целую линейку концептов
На Japan Mobility Show Toyota также представит:
- Мини-транспорт для детей;
- Устройство для людей с инвалидностью, позволяющее играть в теннис;
- Паукообразный грузовой модуль;
- Простой пикап для развивающихся рынков,.
Кроме этого, будут анонсы от Toyota GR, Lexus, Century и Daihatsu.