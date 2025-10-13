Toyota показала концепт новой Corolla: фото

Концепт появился в видеокампании “To You Toyota”, и с первого взгляда понятно: перед нами не просто обновление существующего поколения. Его внешность отличается кардинально новыми чертами.

Среди основных инноваций:

Передняя часть выполнена в стиле молотообразного “лица” Toyota с LED-лентой на всю ширину, которая сочетает горизонтальные и вертикальные элементы.

Никакой традиционной решетки радиатора, только небольшой нижний воздухозаборник - то есть речь почти наверняка об электрическом силовом агрегате.

Боковой профиль - классический седан, но с почти купеобразной крышей, опущенной линией окон и зарядным портом под зеркалом.

Задняя часть - с “утиным хвостом” на крышке багажника и пиксельной LED-панелью на всю ширину.

Автомобиль на кадрах совсем не похож на нынешнюю 12-ю генерацию Corolla - дизайн радикально модернизирован, но сохраняет узнаваемые пропорции.

Электрическая Corolla - реальность или дизайнерская фантазия?

Toyota пока не подтверждает, станет ли этот концепт основой серийной Corolla следующего поколения, однако все свидетельствует, что компания готовит электрификацию культовой модели.

Corolla - один из немногих глобальных бестселлеров, который до сих пор не имеет полностью электрической версии. Если компания пойдет по этому пути, то получим MAS-market EV-седан, который может стать самым массовым электромобилем в мире.

Не только Corolla: Toyota готовит целую линейку концептов

На Japan Mobility Show Toyota также представит:

Мини-транспорт для детей;

Устройство для людей с инвалидностью, позволяющее играть в теннис;

Паукообразный грузовой модуль;

Простой пикап для развивающихся рынков,.

Кроме этого, будут анонсы от Toyota GR, Lexus, Century и Daihatsu.