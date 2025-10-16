Укр
Ру

Названо найцінніший автомобільний бренд у світі — і це не Mercedes-Benz чи BMW

Аналітична компанія Interbrand оприлюднила свій щорічний рейтинг найдорожчих брендів світу, і список знову очолили технологічні гіганти – Apple, Microsoft та Amazon. Але серед усіх корпорацій на шосте місце вирвалася Toyota.
Toyota знову стала найдорожчим автомобільним брендом у світі — Mercedes, BMW і Tesla стрімко втрачають позиції - Auto24

ФОТО: Toyota|

Toyota Land Cruiser Prado

Данило Северенчук
logo16 жовтня, 13:40
logo0
logo0 хв

Попри загальне уповільнення ринку, японський автовиробник збільшив свою бренд-вартість на 2% — до 74,2 млрд доларів, що зробило його найціннішим автомобільним брендом планети.

Хто дихає Toyota в спину

Найближчий конкурент для Toyota — Mercedes-Benz, розмістився на десятому рядку зі значно нижчим показником — 50,1 мільярда доларів, при цьому німецький бренд втратив одразу 15% вартості.

Читайте також: Названо бренд автомобілів, який захоплює водіїв найбільше

За ним слідує BMW, яка посіла 14-те місце з оцінкою у 46,8 мільярда доларів та падінням на 10%. А от Tesla, яка ще кілька років тому вважалася головним претендентом на лідерство серед електромобільних брендів, пережила найбільший обвал — її брендова оцінка скоротилася на 35% і зараз становить лише 29,5 мільярда доларів.

Хто ще у списку авто-брендів TOP-100 Interbrand

  • Honda (29)
  • Hyundai (30)
  • Audi (52)
  • Ferrari (54)
  • Volkswagen (56)
  • Porsche (57)
  • Uber (64)
  • Xiaomi (81)
  • Nissan (82)
  • Kia (89)
  • Huawei (96)
  • Range Rover (97)
  • BYD (90) — єдиний новачок у рейтингу

BYD — новий проривний гравець

За словами стратегічного директора Interbrand Манфреді Рікка, BYD — найбільш вражаючий прорив на авторинку з часів Tesla. Компанія швидко розширюється за межі Азії, активно освоюючи Європу.

Також цікаво: Ринок електромобілів з пробігом в Україні: підсумки вересня 2025 року

Хто наступний?

Серед брендів, за якими варто стежити найближчим часом, Interbrand виділяє Ford та Volvo. І якщо Ford продовжить масові відкликання авто — справді буде цікаво.

#Автобізнес #Автоновинка #Toyota #Новини #Фото