Названо найцінніший автомобільний бренд у світі — і це не Mercedes-Benz чи BMW

Toyota Land Cruiser Prado
Попри загальне уповільнення ринку, японський автовиробник збільшив свою бренд-вартість на 2% — до 74,2 млрд доларів, що зробило його найціннішим автомобільним брендом планети.
Хто дихає Toyota в спину
Найближчий конкурент для Toyota — Mercedes-Benz, розмістився на десятому рядку зі значно нижчим показником — 50,1 мільярда доларів, при цьому німецький бренд втратив одразу 15% вартості.
За ним слідує BMW, яка посіла 14-те місце з оцінкою у 46,8 мільярда доларів та падінням на 10%. А от Tesla, яка ще кілька років тому вважалася головним претендентом на лідерство серед електромобільних брендів, пережила найбільший обвал — її брендова оцінка скоротилася на 35% і зараз становить лише 29,5 мільярда доларів.
Хто ще у списку авто-брендів TOP-100 Interbrand
- Honda (29)
- Hyundai (30)
- Audi (52)
- Ferrari (54)
- Volkswagen (56)
- Porsche (57)
- Uber (64)
- Xiaomi (81)
- Nissan (82)
- Kia (89)
- Huawei (96)
- Range Rover (97)
- BYD (90) — єдиний новачок у рейтингу
BYD — новий проривний гравець
За словами стратегічного директора Interbrand Манфреді Рікка, BYD — найбільш вражаючий прорив на авторинку з часів Tesla. Компанія швидко розширюється за межі Азії, активно освоюючи Європу.
Хто наступний?
Серед брендів, за якими варто стежити найближчим часом, Interbrand виділяє Ford та Volvo. І якщо Ford продовжить масові відкликання авто — справді буде цікаво.