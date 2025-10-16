Названо найцінніший автомобільний бренд у світі — і це не Mercedes-Benz чи BMW

Попри загальне уповільнення ринку, японський автовиробник збільшив свою бренд-вартість на 2% — до 74,2 млрд доларів, що зробило його найціннішим автомобільним брендом планети.

Хто дихає Toyota в спину

Найближчий конкурент для Toyota — Mercedes-Benz, розмістився на десятому рядку зі значно нижчим показником — 50,1 мільярда доларів, при цьому німецький бренд втратив одразу 15% вартості.

За ним слідує BMW, яка посіла 14-те місце з оцінкою у 46,8 мільярда доларів та падінням на 10%. А от Tesla, яка ще кілька років тому вважалася головним претендентом на лідерство серед електромобільних брендів, пережила найбільший обвал — її брендова оцінка скоротилася на 35% і зараз становить лише 29,5 мільярда доларів.

Хто ще у списку авто-брендів TOP-100 Interbrand

Honda (29)

Hyundai (30)

Audi (52)

Ferrari (54)

Volkswagen (56)

Porsche (57)

Uber (64)

Xiaomi (81)

Nissan (82)

Kia (89)

Huawei (96)

Range Rover (97)

BYD (90) — єдиний новачок у рейтингу

BYD — новий проривний гравець

За словами стратегічного директора Interbrand Манфреді Рікка, BYD — найбільш вражаючий прорив на авторинку з часів Tesla. Компанія швидко розширюється за межі Азії, активно освоюючи Європу.

Хто наступний?

Серед брендів, за якими варто стежити найближчим часом, Interbrand виділяє Ford та Volvo. І якщо Ford продовжить масові відкликання авто — справді буде цікаво.