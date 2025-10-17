Toyota готовит новый купе-кроссовер: шпионские фото

Ожидается, что по предварительным данным, Harrier пятого поколения дебютирует в 2027 году. Согласно шпионским снимкам Carscoops, серийная модель новой генерации станет больше и ниже нынешнего поколения.

Новинка также получит силуэт купе-кроссовера и может вернуться на рынок США под названием Venza, но уже с более выраженным премиальным позиционированием, чтобы дистанцироваться от RAV4 и Crown Signia.

На тестовых образцах пока видно только камуфляж и новые дверные ручки, но пропорции намекают на более стремительную линию крыши. По слухам, модель сохранит платформу TNGA-K, однако:

колесная база вырастет на 60 мм – до 2750 мм;

длина достигнет 4760 мм;

ширина немного увеличится, а вот высота уменьшится примерно на 110 мм, что сделает профиль более динамичным.

В салоне, вероятно, новый Harrier/Venza частично позаимствует компоновку у обновленного RAV4, однако будет отличаться более премиальным оснащением. Ожидается, что кроссовер получит новую мультимедиа Toyota Audio Multimedia с 12,9-дюймовым экраном и интерфейсом в стиле смартфона с виджетами.

По технике, пока мало что известно, но сообщается о возможности появления 1,5-литрового турбомотора в сочетании с гибридной или плагин-гибридной системой. Toyota планирует сделать электрификацию обязательной, а не опцией.