Новый Toyota Land Cruiser FJ может дебютировать 20 октября

Как пишет Carscoops, по сообщениям японского издания Mag-X, закрытый предварительный показ для медиа состоится 20 октября 2025 года на нынешней выставке Japan Mobility Show, а глобальная премьера – уже на следующий день.

Ожидается, что модель будет построена на рамной платформе IMV-0, которую также использует Toyota Hilux Champ, и останется верной настоящему внедорожному наследию Land Cruiser. Производство планируют наладить в Таиланде с последующим экспортом на глобальные рынки. Запуск в Японии ожидается в середине 2026 года.

Дизайн в стиле FJ Cruiser

Патентные чертежи демонстрируют квадратный пятидверный кузов с классическими чертами FJ Cruiser: массивные крылья, вертикальную заднюю часть с полноразмерным запасным колесом и грубую пластиковую облицовку по периметру. Силуэт очень напоминает концепт Compact Cruiser EV 2021 года, хотя новинка выглядит значительно больше.

Патентное фото нового внедорожника Toyota

Габариты модели, по предварительным данным, составят около 4500 мм в длину, что четко относит FJ к сегменту компактных рамных SUV. Дорожный просвет обещает быть щедрым, а потенциально серьезное внедорожное оснащение подчеркнет его крепкий характер.

Двигатели

Хотя Toyota пока что не подтвердила официальных данных, инсайдеры предполагают, что на рынках могут появиться следующие силовые установки:

рядный четырехцилиндровый бензиновый 2,7-литровый

турбодизель объемом 2.8 литра с мягкой гибридной системой, заимствованный у Land Cruiser Prado и Hilux.

Предусматриваются автоматические коробки передач (6-ступенчатая для бензина и 8-ступенчатая для дизеля), а полный привод останется стандартом.

Возвращение легенды

Ожидается, что новый Land Cruiser FJ станет “младшим братом” моделей серии 250 и 300, ориентированным на энтузиастов бездорожья, которым важнее проходимость, чем городской комфорт. Возрождение культового имени FJ Cruiser имеет потенциал стать громким возвращением для Toyota в сегмент компактных рамных SUV.