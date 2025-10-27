Toyota создает новый флагманский бренд, выше Lexus

Toyota официально выводит свой исторический седан Century на новый уровень - теперь это будет отдельный премиум-бренд, который будет стоять над Lexus в корпоративной иерархии. Решение лично одобрил глава компании Акио Тойода, а цель - расширить влияние Toyota в ультралюксовом сегменте и дать Lexus больше свободы для экспериментов, пишут в Car&Driver.

Кстати как выглядит “заряженная” Toyota Camry

Century - новый флагман Toyota

Century всегда был особенным автомобилем. Его история началась еще в 1967 году, когда Toyota представила седан для японских императоров и топ-руководителей. Сейчас в производстве - третье поколение модели (с 2017 года), а в 2023-м к нему присоединился внедорожник Century SUV.

Теперь Toyota делает логичный шаг - превращает Century в отдельного производителя, который займет самое высокое место в премиальной иерархии компании.

"До сих пор место Century в компании не было понятным. Теперь мы четко определяем его как вершину линейки Toyota", - отметил Акио Тойода.

Выбираете авто для родителей? Они ценят качество, надежность, и проверенные временем технические решения. SUZUKI Vitara оборудована простым и одновременно надежным бензиновым двигателем и гидротрансформаторной коробкой передач, имеет высокий клиренс и прекрасную обзорность. А еще – удобный салон и вместительный багажник. То, что надо для родителей! Рекламная информация

Lexus получает больше свободы

По словам Саймона Хамфриса, главного директора по брендингу Toyota, создание бренда Century позволит Lexus больше рисковать и быть креативным, без привязки к сверхвысоким корпоративным стандартам.

"Lexus должен действовать более свободно и оставаться пионером. А Century станет “вершиной вершины” - символом абсолютной роскоши", - подчеркнул Хамфрис.

Toyota переосмысливает структуру брендов

Внутри компании Century станет аналогом “Credor” в мире Seiko - эксклюзивным брендом для самых требовательных клиентов. Lexus останется инновационным премиумом, а сама Toyota - брендом для широкой аудитории.

Таким образом, иерархия Toyota теперь выглядит так: Toyota → Lexus → Century.

Также интересно когда выйдет на рынок новый Toyota RAV4

Что дальше?

Уже в конце октября на выставке Japan Mobility Show 2025 в Токио Toyota покажет новое купе Century, которое будет символизировать старт независимого бренда. Ожидается, что оно объединит мощность гибридной установки, ручную сборку и уникальный дизайн в стиле “японского Rolls-Royce”.