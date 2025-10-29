Концепт нової Toyota Corolla вразив технологіями та дизайном

Концепт створено в рамках нової кампанії “To You, Toyota” та розроблено у європейському дизайн-центрі у французькій Ніцці. Новий образ Corolla кардинально відрізняється від знайомого 12-го покоління — замість класичних пропорцій з’явилися сучасні форми, чисті лінії й майже електричний характер. Це продовження дизайнерської філософії, яку Toyota нещодавно успішно втілила у новому Prius.

Гострий і футуристичний дизайн

Передня частина концепту демонструє нове бачення стилю “молотоподібної” оптики, що поєднує вузькі повнорозмірні світлодіодні фари з горизонтальними та вертикальними елементами. Традиційну решітку радіатора замінив компактний нижній повітрозабірник, а біля основи лобового скла з’явився витончений вентиляційний отвір.

Профіль автомобіля елегантний та збалансований, із чітко окресленими крилами, плавною лінією даху й характерними боковими панелями. Зарядний порт інтегровано у переднє крило, а поруч — вертикальний акцент, що підкреслює сучасну геометрію кузова. Завершують образ класичні дверні ручки.

Задня частина отримала стильний спойлер типу “качиний хвіст”, піксельні ліхтарі на всю ширину кузова та елегантний напис Corolla на багажнику. Чисті лінії, мінімалізм і висока увага до деталей створюють ефектний вигляд, що водночас зберігає впізнаваність моделі.

Новий інтер’єр і технології

Усередині концепт демонструє абсолютно новий підхід до архітектури салону. Інтер’єр отримав мінімалістичну панель приладів, розділені цифрові дисплеї для водія та пасажира, а також плаваючу центральну консоль із сучасним селектором передач. Оригінальні сидіння мають футуристичну форму та інтегроване підсвічування, що створює атмосферу високих технологій.

Управління кліматом і мультимедіа згруповано навколо водія, забезпечуючи максимальну ергономіку — головний принцип Toyota у проєктуванні інтер’єру.

Електрика, гібриди та жодних компромісів

Хоча технічних деталей поки небагато, Toyota підтвердила, що наступна Corolla продовжить багатопрофільну стратегію бренду. У лінійці очікуються повністю електричні, гібридні та традиційні бензинові модифікації. Компанія наголошує, що незалежно від типу приводу, модель не втратить у просторі, функціональності чи динаміці.

Поява концепту свідчить, що Toyota вже готується до наступного покоління Corolla, яке може дебютувати у 2026 році. Поточна версія була оновлена у 2022-му, тому нова глава легенди — лише питання часу.