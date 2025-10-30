Прифронтовые автопарки отрядов гуманитарного разминирования получили "кейсеваки"

Автомобили поступили с современным оборудованием в рамках проекта международной технической помощи "Противоминная деятельность в Украине".

Как говорится в сообщении на сайте ведомства и на его собственной ФБ-странице, поставщиком техники является ПРООН.

Дарителями выступили правительства Королевства Швеция, Великого Герцогства Люксембург, Королевства Нидерландов и Королевства Испания. Благодаря их средствам эта техника приобретена и оборудована.

Под капотом спрятан 2,8-литровый турбодизель мощностью 201 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой АКП. Скриншот: Авто24

Кто получил "кейсеваки"

Новенькие автомобили адресно отправлены в прифронтовые регионы. Они пополнили инженерные автопарки подразделений гуманитарного разминирования, где будут нести службу в зоне санации земель.

Где будет работать спецтранспорт:

в Днепропетровской области;

в Донецкой области;

в Запорожской области;

в Луганской области;

в Сумской области;

в Харьковской области;

в Херсонской области.



В сопровождении Casevac

Автомобили Toyota Land Cruiser 70-й серии уже не раз освещались редакцией Авто24 в выпусках новостей, повторяться не будем. Вспомним лишь комментарий ГСЧС по распределению машин по адресам целевых направлений.

Это практически карета "скорой", хотя по статусу "кейсевак" относится к другой группе машин спасения. Фото: ГСЧС

По заранее озвученному плану, по которому формировались заявки, эти кейсеваки будут добавлены в отряды разминирования и будут нести дежурство в операционной зоне пиротехнических отрядов. Там они помогут повысить безопасность команд во время операций по гуманитарному разминированию.

Такие машины вселяют уверенность

"Эта помощь особенная тем, что она действительно спасает жизни! Для наших подразделений во время работы очень важно наличие таких медицинских автомобилей – это вселяет уверенность", – отметил руководитель ГСЧС Украины Андрей Даник.

В свою очередь, представитель ПРООН Христофорос Политис заметил, что "передача техники сопровождается также передачей знаний и навыков, необходимых для спасения жизни в первые критические минуты после инцидентов".