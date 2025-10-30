Прифронтові автопарки загонів гуманітарного розмінування отримали "кейсеваки"

Автомобілі надійшли із сучасним обладнання у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги "Протимінна діяльність в Україні".

Як йдеться у повідомленні на сайті відомства та на його власній ФБ-сторінці, постачальником техніки є ПРООН.

Дарувальниками виступили уряди Королівства Швеція, Великого Герцогства Люксембург, Королівства Нідерландів та Королівства Іспанія. Завдяки їх коштам ця техніка придбана та обладнана.

Під капотом сховано 2,8-літровий турбодизель потужністю 201 к.с., що працює у парі з 6-ступеневою АКП. Скриншот: Авто24

Хто отримав "кейсеваки"

Новенькі автомобілі адресно відправлено у прифронтові регіони. Вони поповнили інженерні автопарки підрозділів гуманітарного розмінування, де нестимуть службу в зоні санації земель.

Де працюватиме спецтранспорт:

у Дніпропетровській області;

у Донецькій області;

у Запорізькій області;

у Луганській області;

у Сумській області;

у Харківській області;

у Херсонській області.



У супроводі Casevac

Автомобілі Toyota Land Cruiser 70-ї серії вже не раз висвітлювалися редакцією Авто24 у випусках новин, повторюватися не будемо. Згадаємо лише коментар ДСНС щодо розподілу машин за адресами цільових направлень.

Це практично карета "швидкої", хоча за статусом "кейсевак" належить до іншої групи машин порятунку. Фото: ДСНС

За заздалегідь озвученим планом, за яким формувалися заявки, ці кейсеваки будуть додані до загонів розмінування й нестимуть чергування в операційній зоні піротехнічних загонів. Там вони допоможуть підвищити безпеку команд під час операцій з гуманітарного розмінування.

Такі машини вселяють впевненість

"Ця допомога особлива тим, що вона справді рятує життя! Для наших підрозділів під час роботи дуже важлива наявність таких медичних автомобілів – це вселяє впевненість", – наголосив керівник ДСНС України Андрій Даник.

Своєю чергою, представник ПРООН Христофорос Політіс зауважив, що "передача техніки супроводжується також передачею знань і навичок, необхідних для порятунку життя в перші критичні хвилини після інцидентів".