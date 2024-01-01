Toyota Land Cruiser забиратимуть поранених прямо з передової

Шість нових кейсеваків дісталися автопаркам 24-ї ОМБр ім. короля Данила та 30-ї ОМБр ім. князя Костянтина Острозького. Про це йдеться на ФБ-сторінці благодійного фонду "Повернись живим".

У повідомленні не вказується модель, але з фото чітко проглядаються риси позашляховиків 70-ї серії - Land Cruiser 78. Ці автівки не дуже часто зустрічаються у транспортних траншах допомоги. Востаннє вони засвітилися на пероні першої платформи Київського залізничного вокзалу в перших числах лютого.

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Тоді у рамках проєкту "Залізно поряд" від благодійного фонду "Повернись живим" спільно з "Укрзалізницею" та компанією Tabletki.ua вдалося зібрати близько 52 млн грн на закупівлю евакуаційних автомобілів.

Третього лютого чергову партію із трьох евакуаційних автомобілів на базі позашляховика Toyota Land Cruiser 78 отримав автопарк 53-ї окремої механізованої бригади ім. Князя Володимира Мономаха.

Цього разу передача машин відбулася також в рамках згаданого проєкту й також на об’єкті "Укрзалізниці". Щоправда, подія сталася не на Центральному вокзалі, а біля зруйнованого цеху ВРЗ. Там у згадані вище підрозділи передано шість автівок Land Cruiser.

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Усі машини мають статус евакуаційних. Кейсеваки такого виконання офіційно називають машинами першої ланки евакуації з лінії фронту. Насправді цьому транспорту можна цілком заслужено надати статус машин переднього краю.

Зазвичай такі версії комплектуються 2,8-літровим турбодизелем потужністю 201 к.с. Мотор видає максимальний крутний момент 500 Нм при 1600 - 2800 об/хв. Він працює з автоматичною 6-ступеневою автоматичною коробкою передач.

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Кейсеваки мають посилений і трохи випнутий вперед фронтальний бампер. Він при потребі дозволяє тараном пробивати собі дорогу в кущах та молодих деревах, зносити по ходу стрімкого руху паркани, ворота. При цьому не страждають радіаторна решітка, фари та втоплені безпосередньо в бампер плафони габаритних вогнів.

Екіпаж такого позашляховика буквально залітає на найскладніші ділянки фронту і, не маючи навіть медичного обладнання, а лише місце для розміщення ношей, забирає й вивозить поранених до найближчого стабілізаційного пункту.

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Салон має скромні показники – місце лише під одні ноші та відкидні сидіння вздовж борту для чотирьох сидячих поранених. Озброєння такий транспорт також не має, за винятком особистої стрілецької в екіпажу.

А ось в додаткове обладнання входять РЕБи, що оберігають екіпаж від ворожих безпілотників. У запас також увійшли по два запасні колеса на кожну машину.

Як йдеться у повідомленні, чотири з шести переданих кейсеваків Благодійний фонд "Повернись живим" придбав завдяки коштам компанії MacPaw та фонду MacPaw Foundation, БФ "Кураж" і його відвідувачів.

Фото: Повернись живим