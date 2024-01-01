Toyota Land Cruiser будут забирать раненых прямо с передовой

Шесть новых кейсеваков достались автопаркам 24-й ОМБр им. короля Данила и 30-й ОМБр им. князя Константина Острожского. Об этом говорится на ФБ-странице благотворительного фонда "Вернись живым".

В сообщении не указывается модель, но с фото четко просматриваются черты внедорожников 70-й серии – Land Cruiser 78. Эти машины не очень часто встречаются в транспортных траншах помощи. Последний раз они засветились на перроне первой платформы Киевского железнодорожного вокзала в первых числах февраля.

Читайте также Пикапы Toyota Land Cruiser не попадут на фронт: какое предназначение им нашли немецкие доноры

Тогда в рамках проекта "Залізно поруч" от благотворительного фонда "Вернись живим" совместно с "Укрзалізницею" и компанией Tabletki.ua удалось собрать около 52 млн грн на закупку эвакуационных автомобилей.

Третьего февраля очередную партию из трех эвакуационных автомобилей на базе внедорожника Toyota Land Cruiser 78 получил автопарк 53-й отдельной механизированной бригады им. князя Владимира Мономаха.

На этот раз передача машин состоялась также в рамках упомянутого проекта и также на объекте "Укрзалізниці". Правда, событие произошло не на Центральном вокзале, а возле разрушенного цеха ВРЗ. Там в упомянутые выше подразделения переданы шесть автомобилей Land Cruiser.

Читайте также Электрическая Toyota Land Cruiser проехала под водой семь километров: фото, видео

Все машины имеют статус эвакуационных. Кейсеваки такого исполнения официально называют машинами первого звена эвакуации с линии фронта. На самом деле этому транспорту можно вполне заслуженно предоставить статус машин переднего края.

Обычно такие версии комплектуются 2,8-литровым турбодизелем мощностью 201 л.с. Мотор выдает максимальный крутящий момент 500 Нм при 1600 - 2800 об/мин. Он работает с автоматической 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Читайте также Пиротехники МВД будут ездить на Toyota Land Cruiser

Кейсеваки имеют усиленный и немного выпяченный вперед фронтальный бампер. Он при необходимости позволяет тараном пробивать себе дорогу в кустах и молодых деревьях, сносить по ходу стремительного движения заборы, ворота. При этом не страдают радиаторная решетка, фары и утопленные непосредственно в бампер плафоны габаритных огней.

Экипаж такого внедорожника буквально залетает на самые сложные участки фронта и, не имея даже медицинского оборудования, а лишь место для размещения носилок, забирает и вывозит раненых в ближайший стабилизационный пункт.

Читайте также Редкие пикапы Toyota Land Cruiser 79 будут служить в Нацгвардии

Салон имеет скромные показатели – место только под одни носилки и откидные сиденья вдоль борта для четырех сидячих раненых. Вооружения такой транспорт также не имеет, за исключением личной стрелковой у экипажа.

А вот дополнительное оборудование имеется – есть РЭБы, что оберегают экипаж от вражеских беспилотников. В запас также вошли по два запасных колеса на каждую машину.

Как говорится в сообщении, четыре из шести переданных кейсеваков Благотворительный фонд "Вернись живым" приобрел благодаря средствам компании MacPaw и фонда MacPaw Foundation, БФ "Кураж" и его посетителей.

Фото: Вернись живым