Toyota показала конкурента для Bentley и Rolls-Royce

Еще совсем недавно Toyota объявила о превращении Century в отдельный флагманский бренд - позиционируемый выше Lexus. Как пишет Car&Driver новое купе должно стать символом этой трансформации и первым шагом в наступлении на “элиту элит”.

Символ статуса из Японии выходит в мир

На протяжении десятилетий Century был автомобилем японского истеблишмента: для членов правительства, топ-бизнесменов и императорской семьи. Модель практически не продавалась за пределами Японии, поэтому теперь Toyota планирует это изменить.

Century Coupe создан для тех, кто оценивает высочайший комфорт, индивидуальность и мастерство ручного производства. Акио Тойода прямо заявил: “Century - это не просто еще один бренд Toyota. Мы хотим сделать его духом и гордостью Японии, который поедет по миру”.

Роскошь и драматический стиль

Концепт имеет потрясающую форму купе, четырехподовые передние и задние световые элементы, а также раздвижные боковые двери, напоминающие премиум-лимузины и обеспечивающие королевский доступ в салон.

Кузов окрашен в глубокий рубиновый цвет с 60 слоями лака - на уровне индивидуальных проектов Bentley Mulliner или Rolls-Royce Bespoke. Внутри есть огромное пространство для задних пассажиров, дорогие материалы и возможность полного кастома под пожелания клиента. Toyota намекает на формат с шофером, даже если это купе.

Техника пока что секрет

Данные о силовой установке не раскрыты, но ожидается электрификация и техническая база последних флагманов Toyota с фокусом на тишину, плавность и запас хода.