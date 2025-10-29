Toyota показала конкурента для Bentley та Rolls-Royce

Ще зовсім недавно Toyota оголосила про перетворення Century на окремий флагманський бренд — позиціонований вище за Lexus. Як пише Car&Driver нове купе має стати символом цієї трансформації та першим кроком у наступі на “еліту еліт”.

Символ статусу з Японії виходить у світ

Протягом десятиліть Century був автомобілем японського істеблішменту: для членів уряду, топ-бізнесменів і імператорської родини. Модель практично не продавали за межами Японії, тому тепер Toyota планує це змінити.

Century Coupe створений для тих, хто оцінює найвищий комфорт, індивідуальність і майстерність ручного виробництва. Акіо Тойода прямо заявив: “Century — це не просто ще один бренд Toyota. Ми хочемо зробити його духом і гордістю Японії, який поїде у світі”.

Розкіш і драматичний стиль

Концепт має приголомшливу форму купе, чотириподові передні та задні світлові елементи, а також розсувні бічні двері, що нагадують преміум-лімузини та забезпечують королівський доступ у салон.

Кузов пофарбований у глибокий рубіновий колір із 60 шарами лаку — на рівні індивідуальних проектів Bentley Mulliner чи Rolls-Royce Bespoke. Всередині є величезний простір для задніх пасажирів, дорогі матеріали та можливість повного кастому під побажання клієнта. Toyota натякає на формат із шофером, навіть якщо це купе.

Техніка поки що таємниця

Дані про силову установку не розкриті, але очікується електрифікація та технічна база останніх флагманів Toyota з фокусом на тишу, плавність і запас ходу.