Toyota показала концепти майбутнього: від електричного "карлика" до стильного HiAce

На виставці Japan Mobility Show 2025 Toyota Group представила одразу низку інноваційних концептів, що символізують майбутнє розумного транспорту — від крихітного Daihatsu Midget X до футуристичних персональних капсул. Це грайливий, але глибокий погляд на те, якою може стати мобільність у найближчі десятиліття.

Daihatsu Midget X: електричне переродження легенди

Компанія Daihatsu, що входить до групи Toyota, оживила дух своєї класики — триколісного Midget 1957 року, створивши Midget X, найменшу електричну вантажівку нового покоління. Цей компактний LCV поєднує повністю електричний привід, тримісний салон і гнучке вантажне відділення, що може трансформуватись під потреби власника.

Дизайн відсилає до оригіналу — круглі LED-фари, панорамне лобове скло у стилі вертольота, а також інтегровані індикатори заряду на колісних арках. Салон має центральне положення водія, два невеликі пасажирські місця для дітей і безліч “іграшкових” деталей — від мініатюрного відділення для печива до кольорових вставок і ергономічних форм.

Задні двері відкриваються оригінальним поворотним механізмом, а вантажний простір можна адаптувати під розширений кузов чи мобільний контейнер. Технічних характеристик поки не розкрито, однак у Daihatsu натякають: головна мета — зробити щоденну мобільність приємною, простою й емоційною.

Президент Toyota Кодзі Сато під час прем’єри назвав Midget X “карликом майбутнього” і відзначив, що цей концепт — приклад справжнього ремісничого підходу до створення маленьких, але надзвичайно важливих машин.

Світ руху очима Toyota: гра, доступність і технології

Паралельно з Midget X Toyota презентувала серію яскравих концептів, які виходять за межі звичайних авто. Серед них — Kids Mobi, кольорові капсульні транспортні засоби, створені спеціально для дітей, а також кілька концепцій із позивними Chibibo, Walk Me та Boost Me, які демонструють різні сценарії мобільності:

Chibibo — компактний роботизований транспортер для доставки товарів;

Walk Me — персональний помічник для пересування людей у міських зонах;

Boost Me — маневрений електропомічник для людей з інвалідністю, достатньо гнучкий, щоб рухатись навіть по тенісному корті.

Toyota також показала Challenge Me — позашляховий візок для людей з обмеженою мобільністю, KB Lifter — бігову доріжку на колесах, і Cyber Love — концепцію м’якого транспортного засобу-шезлонга, який розмиває межу між автомобілем і житловим простором.

Майбутнє комерційного транспорту

Окрему увагу Toyota приділила легким комерційним автомобілям, представивши низку практичних концептів:

Coms-X — одномісний електромобіль для доставки;

IMV Origin — мінімалістичний пікап із кабіною над кузовом, створений для ринків, що розвиваються;

Kago-Bo — автономний мінівен, що може працювати як таксі;

Kayoibako — фургон-версія для професійного використання.

А завершила серію нова концепція Toyota HiAce, представлена у звичайному та подовженому кузові з панорамними вікнами у стилі “фортеці” та сучасним мінімалістичним салоном.

Мобільність з душею

Цьогорічна експозиція Toyota на Japan Mobility Show довела, що японський гігант не просто створює транспорт, а формує емоційний зв’язок між людиною та рухом, адже кожен із концептів відображає бачення компанії: зробити мобільність гнучкою та комфортною — навіть у найменших формах.