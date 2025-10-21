Toyota представила нове покоління легендарного позашляховика Land Cruiser FJ

Новий FJ побудовано на тій самій платформі IMV, яку використовують Hilux і Fortuner. Довжина позашляховика становить 4575 мм, ширина — 1855 мм, висота — 1960 мм, а колісна база — 2580 мм. Тобто він майже на 35 см коротший за Land Cruiser 250, але зберігає пропорції справжнього “прохідця”.

Читайте також: Новий Toyota RAV4 виходить на європейський ринок у 2026 році

У дизайні — поєднання ретро та сучасності: круглі або прямокутні фари (залежно від версії), масивна решітка з написом Toyota, виразні крила та запасне колесо на задніх дверях. Квадратні форми кузова й потужні бампери одразу нагадують про класичний FJ Cruiser.

Надійна техніка

Під капотом — перевірений 2,7-літровий бензиновий двигун 2TR-FE потужністю 163 к.с. й 246 Нм крутного моменту. Він поєднаний із 6-ступеневим автоматом і повним приводом part-time 4WD.

Як і більші моделі серії Land Cruiser, новий FJ розрахований на серйозні навантаження поза асфальтом: Toyota заявляє про “високі показники артикуляції підвіски, дорожнього просвіту й кутів в’їзду/з’їзду”.

Також цікаво: Для чого майбутнім операторам дронів автобус та два фургони

Продумана практичність і кастомізація

Салон виконано в утилітарному стилі: великі фізичні перемикачі, горизонтальна панель приладів, великий важіль коробки передач і мультимедійний екран. У комплектацію входить пакет Toyota Safety Sense із сучасними системами допомоги водієві.

Для любителів бездоріжжя Toyota передбачила знімні передні й задні кутові бампери, які можна легко замінити після удару. Є також панелі MOLLE для кріплення спорядження, шноркель, дахові рейлінги та навіть платформа ARB для встановлення експедиційного багажника.

Читайте також: Toyota готує новий купе-кросовер: шпигунські фото

Не для Європи

Попри очікування фанатів, представники компанії підтвердили: вихід Land Cruiser FJ у Європі та Північній Америці не планується. Модель орієнтована насамперед на ринки Азії, Африки та Південної Америки, де попит на прості та міцні позашляховики залишається високим.