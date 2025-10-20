Для чого майбутнім операторам дронів автобус та два фургони

У співпраці з Ukrgasbank

Це – спільний проєкт благодійної організації та правління АБ "Укргазбанк". Як повідомляє Фонд "Повернись живим" та Ukrgasbank, цей транспорт обійшовся у 5 597 149 гривень, але затрати того варті.

Відтак пасажирський автобус доставлятиме курсантів на польові навчання. Дорога займе менше часу, але більше годин буде відведено для практичних завдань з опанування навичок професії пілота БпЛА.

Поїздки курсантів будуть комфортними

За один рейс автобус Toyota Coaster перевозить 30 пасажирів. Практично це відповідає середній чисельності одного взводу.

Пасажирська машина надійшла у європейському виконанні – ліве кермо. Такі автобуси зазвичай на вибір комплектується рядними 4-циліндровими турбодизелями 4,0 л N04C (тип VJ) потужністю 150 к.с. або 4,0 л N04C (тип VK) потужністю 180 к.с. з 5-ступеневою механічною чи 6-ступеневою автоматичною коробками передач.

Рідкісний для України "японець" має ліве кермо, що полегшить його експлуатацію на дорогах загального користування. Фото: Повернись живим

Навчальна логістика має новий стандарт

Два вантажні фургони Fiat Ducato також придбано за запитом школи операторів. На відміну від Toyota Coaster, згаданих вище, вони більш поширені як в цивільному секторі України, так і у військових підрозділах.

Про такі машини редакція Авто24 розповідала неодноразово. Однак зазначити лише акценти щодо нинішнього транспортного траншу варто.

В основному такі вантажні машини вагонного компонування залучені до логістичних процесах. Це ж експлуатаційне спрямування буде і в школі спеціалістів безпілотних авіаційних комплексів.

Возити є кого і що

За словами представників цього центру підготовки пілотів, обидва вантажні буси вони використають для польових виїздів.

"Машини без роботи не стоятимуть. Щодня потрібно возити дрони, генератори, засоби зв’язку, зарядні станції, антени — усе, без чого неможливе навчання операторів дронів", – йдеться у повідомленні.

Суто цивільні фургони вагонного компонування Fiat Ducato у військовій логістиці на передову не підуть, але й в тилу вони без роботи не стоятимуть. Фото: Повернись живим

Крапку ставити рано

Це вже не перший трек допомоги армійським підрозділам Фонду "Повернись живим" та АБ "Укргазбанк". У липні в такій співпраці забезпечено 1-шу бригаду оперативного призначення НГУ "Буревій"16 новенькими пікапами на загальну суму понад 14 млн грн.

Співпраця благодійної організації та банківської структури буде продовжуватися й надалі. В планах "Повернись живим" та АБ "Укргазбанк" вже визрівають інші проєкти.