Для чого майбутнім операторам дронів автобус та два фургони

Курсантам школи операторів БпЛА "Ятаган" благодійний фонд "Повернись живим" передав два вантажні фургони Fiat та один пасажирський автобус Toyota Coaster.
Транспортний цех школи пілотів БпЛА "Ятаган" приріс бусами- Auto24

ФОТО: Повернись живим |

Мобільність курсантів "Ятагану" поліпшать відразу три буси

Це – спільний проєкт благодійної організації та правління АБ "Укргазбанк". Як повідомляє Фонд "Повернись живим" та Ukrgasbank, цей транспорт обійшовся у 5 597 149 гривень, але затрати того варті.

Відтак пасажирський автобус доставлятиме курсантів на польові навчання. Дорога займе менше часу, але більше годин буде відведено для практичних завдань з опанування навичок професії пілота БпЛА.

Поїздки курсантів будуть комфортними

За один рейс автобус Toyota Coaster перевозить 30 пасажирів. Практично це відповідає середній чисельності одного взводу.

Пасажирська машина надійшла у європейському виконанні – ліве кермо. Такі автобуси зазвичай на вибір комплектується рядними 4-циліндровими турбодизелями 4,0 л N04C (тип VJ) потужністю 150 к.с. або 4,0 л N04C (тип VK) потужністю 180 к.с. з 5-ступеневою механічною чи 6-ступеневою автоматичною коробками передач.

Рідкісний для України "японець" має ліве кермо, що полегшить його експлуатацію на дорогах загального користування. Фото: Повернись живим

Навчальна логістика має новий стандарт

Два вантажні фургони Fiat Ducato також придбано за запитом школи операторів. На відміну від Toyota Coaster, згаданих вище, вони більш поширені як в цивільному секторі України, так і у військових підрозділах.

Про такі машини редакція Авто24 розповідала неодноразово. Однак зазначити лише акценти щодо нинішнього транспортного траншу варто.

В основному такі вантажні машини вагонного компонування залучені до логістичних процесах. Це ж експлуатаційне спрямування буде і в школі спеціалістів безпілотних авіаційних комплексів.

Возити є кого і що

За словами представників цього центру підготовки пілотів, обидва вантажні буси вони використають для польових виїздів.

"Машини без роботи не стоятимуть. Щодня потрібно возити дрони, генератори, засоби зв’язку, зарядні станції, антени — усе, без чого неможливе навчання операторів дронів", – йдеться у повідомленні.

Суто цивільні фургони вагонного компонування Fiat Ducato у військовій логістиці на передову не підуть, але й в тилу вони без роботи не стоятимуть. Фото: Повернись живим

Крапку ставити рано

Це вже не перший трек допомоги армійським підрозділам Фонду "Повернись живим" та АБ "Укргазбанк". У липні в такій співпраці забезпечено 1-шу бригаду оперативного призначення НГУ "Буревій"16 новенькими пікапами на загальну суму понад 14 млн грн.

Співпраця благодійної організації та банківської структури буде продовжуватися й надалі. В планах "Повернись живим" та АБ "Укргазбанк" вже визрівають інші проєкти.

