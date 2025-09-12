Окрім багі й квадроциклів, армійцям вперше перепали гексоцикли

На нинішньому тижні масштабний пакет з 43 одиниць техніки відправлено у війська. Як повідомляє на своїй ТГ-сторінці "Повернись живим", загальна сума цієї видачі – понад 24 мільйони гривень.

Техніка надавалася адресно та за попередніми запитами військових у потребах. Скажімо, 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада отримала 10 гексоциклів, 7 багі та 1 квадроцикл. Заявку виконано в стислі терміни.

Як пригадуєте, гексоцикл відрізняється від квадроцикла наявністю шести коліс (гекса — шість) замість чотирьох (квадро — чотири), що надає йому кращої прохідності та вантажності порівняно з квадроциклом. У військах такий повнопривідний транспорт 6х6 буде неоціненним для складних умов роботи, в т.ч. для транспортування різних вантажів, включаючи боєкомплект, харчові продукти, воду тощо, а також евакуації поранених саме в умовах бездоріжжя.

Фото: Повернись живим

На 6 квадроциклів та 15 причепів збагатився від партнерського траншу окремий полк безпілотних систем К-2.

На нинішнім тижні в автопарк 427-го окремого полку безпілотних систем за попереднім запитом відправлено 4 квадроцикли.

Нагадаємо, в середині липня БФ "Повернись живим" спільно з Львівською обласною військовою адміністрацією запустили збір на 100 мільйонів гривень.

Фото: Вернись живым

Мета проєкту «Машини, які» закупити 90 одиниць транспорту, а також дрони для шести бойових підрозділів, які працюють на найгарячіших напрямках фронту.

За попередніми заявками організатори взялися забезпечити транспортом чотири львівські бригади та два полки безпілотних систем.

Фото: Повернись живим

Хто в списку на отримання транспорту:

80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада.

24-та окрема механізована бригада імені короля Данила.

103-тя окрема бригада територіальної оборони ім. митрополита Андрея Шептицького.

125-та окрема бригада територіальної оборони.

20-й окремий полк безпілотних систем К-2.

427-й окремий полк безпілотних систем RAROG.

На зібрані 100 мільйонів гривень планується за попередніми узгодженнями та запитами військових придбати вкрай необхідний транспорт:

Пікапи — мобільне доставлення кулеметів, ПТРК та бійців.

Багі — для розвідки та евакуації там, де не пройде важка техніка.

Квадроцикли — за відсутності доріг, квадроцикл пройде, де інші не зможуть (болота, ліси, схили).

Буси — тилова опора.

Дрони — для розвідки, коригування вогню та влучних ударів.

Фото: Повернись живим

Таким чином чверть запланованого вже зроблено. За цим проєктом ще необхідно зібрати приблизно 74 мільйони гривень.