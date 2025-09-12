Укр
Окрім багі й квадроциклів, армійцям вперше перепали гексоцикли

Започаткований влітку Львівською обласною держадміністрацією та благодійним фондом "Повернись живим" проєкт дає реальні результати транспортного забезпечення підрозділів Сил оборони.
Львівська ОВА та БФ "Повернись живим" купили армійцям шестиколісні мотоцикли - Auto24

ФОТО: Колаж Авто24|

Гексоцикли з колісною формулою 6х6 мають кращу прохідність і везуть більше,ніж "квадрики"

На нинішньому тижні масштабний пакет з 43 одиниць техніки відправлено у війська. Як повідомляє на своїй ТГ-сторінці "Повернись живим", загальна сума цієї видачі – понад 24 мільйони гривень.

Техніка надавалася адресно та за попередніми запитами військових у потребах. Скажімо, 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада отримала 10 гексоциклів, 7 багі та 1 квадроцикл. Заявку виконано в стислі терміни.

Як пригадуєте, гексоцикл відрізняється від квадроцикла наявністю шести коліс (гекса — шість) замість чотирьох (квадро — чотири), що надає йому кращої прохідності та вантажності порівняно з квадроциклом. У військах такий повнопривідний транспорт 6х6 буде неоціненним для складних умов роботи, в т.ч. для транспортування різних вантажів, включаючи боєкомплект, харчові продукти, воду тощо, а також евакуації поранених саме в умовах бездоріжжя.

Фото: Повернись живим

На 6 квадроциклів та 15 причепів збагатився від партнерського траншу окремий полк безпілотних систем К-2.

На нинішнім тижні в автопарк 427-го окремого полку безпілотних систем за попереднім запитом відправлено 4 квадроцикли.

Нагадаємо, в середині липня БФ "Повернись живим" спільно з Львівською обласною військовою адміністрацією запустили збір на 100 мільйонів гривень.

Фото: Вернись живым

Мета проєкту «Машини, які» закупити 90 одиниць транспорту, а також дрони для шести бойових підрозділів, які працюють на найгарячіших напрямках фронту.

За попередніми заявками організатори взялися забезпечити транспортом чотири львівські бригади та два полки безпілотних систем.

Фото: Повернись живим

Хто в списку на отримання транспорту:

  • 80-та окрема десантно-штурмова Галицька бригада.
  • 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила.
  • 103-тя окрема бригада територіальної оборони ім. митрополита Андрея Шептицького.
  • 125-та окрема бригада територіальної оборони.
  • 20-й окремий полк безпілотних систем К-2.
  • 427-й окремий полк безпілотних систем RAROG.

На зібрані 100 мільйонів гривень планується за попередніми узгодженнями та запитами військових придбати вкрай необхідний транспорт:

  • Пікапи — мобільне доставлення кулеметів, ПТРК та бійців.
  • Багі — для розвідки та евакуації там, де не пройде важка техніка.
  • Квадроцикли — за відсутності доріг, квадроцикл пройде, де інші не зможуть (болота, ліси, схили).
  • Буси — тилова опора.
  • Дрони — для розвідки, коригування вогню та влучних ударів.

Фото: Повернись живим

Таким чином чверть запланованого вже зроблено. За цим проєктом ще необхідно зібрати приблизно 74 мільйони гривень.

