Кроме багги и квадроциклов, армейцам впервые перепали гексоциклы

На нынешней неделе масштабный пакет из 43 единиц техники отправлен в войска. Как сообщает на своей ТГ-странице "Вернись живым", общая сумма этой выдачи – более 24 миллионов гривен.

Техника предоставлялась адресно и по предварительным запросам военных в потребностях. Скажем, 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада получила 10 гексоциклов, 7 багги и 1 квадроцикл. Заявка выполнена в сжатые сроки.

Как помните, гексоцикл отличается от квадроцикла наличием шести колес (гекса - шесть) вместо четырех (квадро - четыре), что придает ему лучшей проходимости и грузоподъемности по сравнению с квадроциклом. В войсках такой полноприводный транспорт 6х6 будет неоценимым для сложных условий работы, в т.ч. для транспортировки различных грузов, включая боекомплект, пищевые продукты, воду и т.д., а также эвакуации раненых именно в условиях бездорожья.

Фото: Вернись живым

На 6 квадроциклов и 15 прицепов обогатился от партнерского транша отдельный полк беспилотных систем К-2.

На нынешней неделе в автопарк 427-го отдельного полка беспилотных систем по предварительному запросу отправлено 4 квадроцикла.

Напомним, в середине июля БФ "Вернись живым" совместно с Львовской областной военной администрацией запустили сбор на 100 миллионов гривен.

Фото: Вернись живым

Цель проекта "Машины, которые" закупить 90 единиц транспорта, а также дроны для шести боевых подразделений, которые работают на самых горячих направлениях фронта.

По предварительным заявкам организаторы взялись обеспечить транспортом четыре львовские бригады и два полка беспилотных систем.

Фото: Вернись живым

Кто в списке на получение транспорта:

80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада.

24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила.

103-я отдельная бригада территориальной обороны им. митрополита Андрея Шептицкого.

125-я отдельная бригада территориальной обороны.

20-й отдельный полк беспилотных систем К-2.

427-й отдельный полк беспилотных систем RAROG.

На собранные 100 миллионов гривен планируется по предварительным согласованиям и запросам военных приобрести крайне необходимый транспорт:

Пикапы - мобильная доставка пулеметов, ПТРК и бойцов.

Багги - для разведки и эвакуации там, где не пройдет тяжелая техника.

Квадроциклы - при отсутствии дорог, квадроцикл пройдет, где другие не смогут (болота, леса, склоны).

Бусы - тыловая опора.

Дроны - для разведки, корректировки огня и точных ударов.

Фото: Вернись живым

Таким образом четверть запланированного уже сделано. По этому проекту еще необходимо собрать примерно 74 миллиона гривен.