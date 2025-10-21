Toyota представила новое поколение легендарного внедорожника Land Cruiser FJ

Новый FJ построен на той же платформе IMV, которую используют Hilux и Fortuner. Длина внедорожника составляет 4575 мм, ширина - 1855 мм, высота - 1960 мм, а колесная база - 2580 мм. То есть он почти на 35 см короче Land Cruiser 250, но сохраняет пропорции настоящего “проходимца”.

В дизайне - сочетание ретро и современности: круглые или прямоугольные фары (в зависимости от версии), массивная решетка с надписью Toyota, выразительные крылья и запасное колесо на задней двери. Квадратные формы кузова и мощные бамперы сразу напоминают о классическом FJ Cruiser.

Надежная техника

Под капотом - проверенный 2,7-литровый бензиновый двигатель 2TR-FE мощностью 163 л.с. и 246 Нм крутящего момента. Он сочетается с 6-ступенчатым автоматом и полным приводом part-time 4WD.

Как и более крупные модели серии Land Cruiser, новый FJ рассчитан на серьезные нагрузки вне асфальта: Toyota заявляет о “высоких показателях артикуляции подвески, дорожного просвета и углов въезда/съезда”.

Продуманная практичность и кастомизация

Салон выполнен в утилитарном стиле: большие физические переключатели, горизонтальная панель приборов, большой рычаг коробки передач и мультимедийный экран. В комплектацию входит пакет Toyota Safety Sense с современными системами помощи водителю.

Для любителей бездорожья Toyota предусмотрела съемные передние и задние угловые бамперы, которые можно легко заменить после удара. Есть также панели MOLLE для крепления снаряжения, шноркель, крышные рейлинги и даже платформа ARB для установки экспедиционного багажника.

Не для Европы

Несмотря на ожидания фанатов, представители компании подтвердили: выход Land Cruiser FJ в Европе и Северной Америке не планируется. Модель ориентирована прежде всего на рынки Азии, Африки и Южной Америки, где спрос на простые и прочные внедорожники остается высоким.