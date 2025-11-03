Toyota анонсує дебют нового Hilux в Європі: прем’єра вже 10 листопада

В тизері компанія закликає: “Готуйтеся розпочати нову подорож разом”. Вірогідно, це натяк на пригодницький характер новинки, а отже за затемненим фото ховається новий Hilux.

Читайте також: Toyota показала концепти майбутнього: від електричного "карлика" до стильного HiAce

На зображенні помітно, що пікап отримає вужчі фари, та напис “TOYOTA” на решітці радіатора. Тайський підрозділ японського автовиробника показав більше кадрів новинки у відео, на яких помітно задню частину, оновлені ліхтарі та новий дизайн легкосплавних дисків.

Інсайдери зазначають, що автівка отримає радше глибоке оновлення, а не повністю нову генерацію. Зокрема, зміни також очікуються в салоні, де з’явиться панель приладів від Land Cruiser Prado, та під капотом – компанія планує продавати Hilux 2026 з 2,8-літровим дизелем з 48-вольтовою системою м’якого гібрида, що працюватиме з класичним “автоматом” та системою повного приводу.