Toyota предоставит 500 Mirai на топливных элементах в официальном автопарке для Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году.

Как всемирный партнер Олимпийских и Параолимпийских игр, японская компания Toyota решила предоставить 500 автомобилей Mirai на топливных элементах. Они будут частью официального парка для этого спортивного события.

Парк автомобилей Toyota Mirai с водородными двигателями с нулевым уровнем выбросов будет работать по всему Парижу в 2024 году.

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Toyota имеет общую с Парижем 2024 цель сократить выбросы углекислого газа во время игр на -50% по сравнению с предыдущими играми, благодаря парку 100% электрифицированных легковых автомобилей.

В своей цели достичь углеродной нейтральности Toyota верит в многодорожный подход к мобильности посредством разнообразного ассортимента электромобилей на аккумуляторах, электромобилей на топливных элементах, полностью гибридных транспортных средств и подключаемых к электросети гибридных транспортных средств.

Автопарк Toyota Mirai будет заправляться водородом из возобновляемых источников, предоставленным компанией Air Liquide.