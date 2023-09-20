Toyota надасть 500 Mirai на паливних елементах в офіційному автопарку для Олімпійських і Паралімпійських ігор у Парижі 2024 року.

Як всесвітній партнер Олімпійських і Паралімпійських ігор, японська компанія Toyota вирішила поставити 500 автомобілів Mirai на паливних елементах. Вони будуть частиною офіційного парку для цієї спортивної події.

Парк автомобілів Toyota Mirai з водневими двигунами з нульовим рівнем викидів працюватиме по всьому Парижу 2024 року

Також цікаво водневе авто зможе прискорюватись до сотні за 2,5 секунди

Toyota має спільну з Парижем 2024 мету скоротити викиди вуглекислого газу під час ігор на -50% порівняно з попередніми іграми, завдяки парку 100% електрифікованих легкових автомобілів.

У своїй меті досягти вуглецевої нейтральності Toyota вірить у багатошляховий підхід до мобільності за допомогою різноманітного асортименту електромобілів на акумуляторах, електромобілів на паливних елементах, повністю гібридних транспортних засобів і гібридних транспортних засобів, що підключаються до електромережі.

Автопарк Toyota Mirai буде заправлятися воднем з відновлюваних джерел, наданим компанією Air Liquide.