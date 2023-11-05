Убегать от полицейских на ворованной машине - привычка плохая, особенно в дождливую погоду, да еще на скорости за двести километров в час.

На видео с патрульной машины хорошо видны неблагоприятные погодные условия, мокрый асфальт и преследование полицейскими машинами угнанной Toyota Camry со скоростью 210 км/ч.

Лучшие режиссеры голливудских фильмов до таких сногсшибательных маневров даже не додумались бы. Водителю-вору стоит отдать должное за ловкость вождения.

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Видео фактически документирует погоню, произошедшую еще в 2021 году, но только теперь оно попало в сеть с некоторыми комментариями полицейских. Правоохранители говорят, что сначала намеревались остановить автомобиль, поскольку подозревали украденный автомобиль. Однако водитель не остановился и принялся бежать.

Интересная деталь: даже убегая от полиции, водитель не забывал при маневрах включать указатель поворотов. Скриншот с видео

Сначала видно, что вроде бы похищенная Camry несется по нескольким полосам на очень большой скорости. Впечатляет то, как водитель уверенно ведет автомобиль. Машину часто заносит, крутит волчком по мокрой дороге, но беглецу удается выравнивать направление и убегать дальше.

И все же полицейским на одном из маневров, когда беглец пытался развернуться, удается взять Camry в тиски и отовсюду окружить. Но подозреваемый бросил машину и бросился в лес. Патрульные спешились и через несколько минут поймали водителя и, надев на него наручники, посадили в патрульную машину.

А еще через две секунды патрульные машины зажмут Camry беглеца в тиски блокады. Скриншот с видео

К счастью, в этой погоне на такой скорости до 210 км/ч никто не потерпел беды. А вот водитель пострадал. Ему инкриминировали бегство от полицейских, обвинили в краже из магазина, добавили неосторожное вождение, превышение скорости, вождение в нетрезвом состоянии и, наконец, еще приплюсовали статью за препятствование действиям офицера правоохранительных органов.

Кроме этого, власти для полного пакета нарушений выдвинули ему обвинения в отсутствии ремней безопасности, несоблюдении полосы движения и неправильном изменении полосы движения.

Полицейские также сообщили, что если бы нарушитель управлял автомобилем с немного большей мощностью и производительностью, он мог бы убежать, поскольку пренебрегать безопасностью других участников дорожного движения на такой скользкой дороге недопустимо.