Втікати від поліцейських на краденій машині - звичка погана, особливо у дощову погоду та ще й на швидкості за двісті кілометрів на годину…

На відео з патрульної машини добре видно несприятливі погодні умови, мокрий асфальт і переслідування поліційними машинами викраденої Toyota Camry зі швидкістю 210 км/год.

Найкращі режисери голлівудських фільмів до таких карколомних маневрів навіть не додумалися б. Водію-крадію варто віддати належне за вправність водіння.

Читайте також Відео: голлівудська погоня за хлопцем без сорочки, що вкрав патрульну машину і розігнався до 225 км/год

Відео фактично документує погоню, що сталася ще у 2021 році, але тільки тепер воно потрапило в мережу з деякими коментарями поліціянтів. Правоохоронці кажуть, що спочатку мали намір зупинити автомобіль, оскільки підозрювали вкрадену автівку. Однак водій не зупинився і почав тікати.

Цікава деталь: навіть тікаючи від поліції, водій не забував при маневрах вмикати покажчик поворотів. Скриншот з відео

Спочатку видно, що наче б викрадена Camry мчить по кількох смугах на дуже великій швидкості. Вражає те, як водій впевнено веде автомобіль. Машину часто заносить, крутить дзиґою по мокрій дорозі, але втікачеві вдається вирівнювати напрямок й тікати далі.

І все-таки поліцейським на одному з маневрів, коли втікач намагався розвернутися, вдається взяти Camry у лещата й звідусіль оточити. Але підозрюваний покинув машину й чкурнув у ліс. Патрульні спішилися і через кілька хвилин упіймали водія, запроторивши його в кайданках до патрульної машини.

А ще через дві секунди патрульні машини затиснуть Camry втікача у лещата блокади. Скриншот з відео

На щастя, в цій погоні на такій швидкості до 210 км/год, ніхто не зазнав біди. А ось водій постраждав. Йому інкримінували втечу від поліціянтів, звинуватили у крадіжці з магазину, додали необережне водіння, перевищення швидкості, водіння у нетверезому стані та, зрештою, ще приплюсували статтю за перешкоджання діям офіцера правоохоронних органів.

Окрім цього, влада для повного пакета порушень висунула йому звинувачення у відсутності ременів безпеки, недотримання смуги руху та неправильну зміну смуги руху.

Поліцейські також повідомили, що якби порушник керував автомобілем із трохи більшою потужністю та продуктивністю, він міг би втекти, оскільки нехтувати безпекою інших учасників дорожнього руху на такій слизькій дорозі недопустимо.