Toyota Camry получит версию в стиле гоночного автомобиля NASCAR. Седан стилизуют под гоночный сток-кар.

Ателье West Coast Customs сделает Toyota Camry в гоночном стиле. В линейке автомобилей Toyota есть модификации, созданные с участием заводского гоночного подразделения Toyota Racing Development, но если кому-то этого мало, к услугам владельцев независимые тюнинг-ателье.

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Компания West Coast Customs, известная по телепередаче "Тачку на прокачку", анонсировала свой проект по доработке автомобиля Toyota Camry, чтобы стилизовать его под гоночный сток-кар серии NASCAR. Идея проекта появилась у основателя ателье Райана Фридлингхауса после визита на гонку Toyota Owners 400.

Под впечатлением от этапа NASCAR Cup Series глава West Coast Customs решил создать обвес, приближающий дорожную Camry к ее гоночному варианту.

Комплект деталей включает развитый передний сплиттер, массивные пороги, большой задний диффузор, спойлер на крышку багажника, а также выведенную по бокам кузова выхлопную систему, новые колеса с креплением центральной гайкой и шины Goodyear а-ля гоночные NASCAR.

Первая готовая Toyota Camry TRD от West Coast Customs будет представлена в конце июля на гонке Federated Auto Parts 400, которая пройдет на той же трассе в Виргинии, где и зародилась идея проекта.