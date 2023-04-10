Toyota Camry отримає версію у стилі гоночного автомобіля NASCAR. Седан стилізують під гоночний сток-кар.

Ательє West Coast Customs зробить Toyota Camry у гоночному стилі. У лінійці автомобілів Toyota є модифікації, створені за участю заводського гоночного підрозділу Toyota Racing Development, але якщо комусь цього мало, до послуг власників — незалежні тюнінг-ательє.

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Компанія West Coast Customs, відома по телепередачі "Тачку на прокачування", анонсувала власний проект з доробки седана Toyota Camry, щоб стилізувати його під гоночний сток-кар серії NASCAR. Ідея проекту з'явилася у засновника ательє Райана Фрідлінгхауса після візиту на гонку Toyota Owners 400.

Під враженням від етапу NASCAR Cup Series глава West Coast Customs вирішив створити обвіс, що наближає дорожню Camry до її гоночного варіанта.

Комплект деталей включає розвинений передній спліттер, масивні пороги, великий задній дифузор, спойлер на кришку багажника, а також виведену з боків кузова вихлопну систему, нові колеса з кріпленням центральної гайкою і шини Goodyear а-ля гоночні NASCAR.

Першу готову Toyota Camry TRD від West Coast Customs буде представлено наприкінці липня на гонці Federated Auto Parts 400, яка пройде на тій же трасі у Вірджинії, де і зародилася ідея проекту.