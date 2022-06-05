Такой будет американская гибридная версия.

Для рынка США представлены обновленные версии седана Toyota Corolla, кросс-хэтчбека Corolla Cross и «заряженной» версии GR.

Автомобили мало изменились внешне, зато получили гибридные силовые агрегаты, которые обеспечили машинам полный привод.

Также интересно Чем отличается Toyota RAV4 2022 года

Для седана теперь доступны две гибридные установки, с бензиновыми двигателями на 1,8 и 2,0 литра, с полным приводом. Эти модификации более экономичны и динамичны, чем обычные.

Corolla в кузове седан теперь доступна с бензиновым атмосферником объемом 1,8 литра и электромотором на задней оси, который включается в случае пробуксовки передних колес. В комплектации LE 1,8-литровым ДВС заменен на двухлитровый, который мощнее и выдает 171 силу против 141. Такая Corolla на две секунды быстрее разгоняется до «сотни» и расходует меньше топлива.

Corolla 2023 модельного года получила новые бамперы, другие решетки радиатора, модернизированную оптику и другие диски. Палитра цветов кузова расширена, появились новые варианты отделки салона, а в топовом исполнении модель теперь оснащается аудиосистемой JBL с девятью динамиками и сабвуфером.

На выбор по-прежнему предложено два варианта цифровой панели приборов, на 4,2 или семь дюймов, при этом графика изменена. Экран мультимедийной системы диагональю восемь дюймов включен в список стандартного оборудования, а сама система научилась распознавать голосовые команды и обновляться “по воздуху”. Доработаны и системы активной безопасности.

Хэтчбек Corolla Cross также получил гибридную установку, которая состоит из ДВС объемом 2,0 литра, электромотора 1NM на задней оси и никель-металлгидридной батареи емкостью 6,5 ампер-часа. Полный привод есть уже в базовой версии. Для американской Corolla Cross Hybrid заявлен расход топлива 6,4 литра и разгон с места до 100 километров в час за восемь секунд, что на две секунды быстрее стандартного хэтчбека с ДВС.

Чуть ранее дебютировала Corolla Morizo Edition – специальная версия "заряженной" GR Corolla. Такой хот-хэтч на 30 килограммов легче обычного и оснащается турбомотором G16E-GTS объемом 1,6 литра в 304 лошадиные силы. При этом на GR Corolla Morizo Edition немного увеличили крутящий момент – с 370 до 400 Нм.