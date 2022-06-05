Такою буде американська гібридна версія.

Для ринку США представлено оновлені версії седану Toyota Corolla, крос-хетчбеку Corolla Cross та «зарядженої» версії GR.

Автомобілі мало змінились зовні, натомість отримали гібридні силові агрегати, які забезпечили машинам повний привід.

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Для седана тепер доступні дві гібридні установки, з бензиновими двигунами на 1,8 і 2,0 літра, з повним приводом. Ці модифікації більш економічні та динамічні за звичайні.

Corolla в кузові седан відтепер доступна з бензиновим атмосферником об'ємом 1,8 літра і електромотором на задній осі, який включається у разі пробуксовування передніх коліс. У комплектації LE 1,8-літровим ДВЗ замінили на дволітровий, який потужніший і видає 171 силу проти 141. Така Corolla на дві секунди швидше розганяється до «сотні» і витрачає менше пального.

Corolla 2023 модельного року отримала нові бампери, інші решітки радіатора, модернізовану оптика та інші диски. Палітра кольорів кузова розширена, з'явилися нові варіанти обробки салону, а у топовому виконанні модель тепер оснащується аудіосистемою JBL з дев'ятьма динаміками та сабвуфером.

На вибір, як і раніше, запропоновано два варіанти цифрової панелі приладів, на 4,2 або сім дюймів, при цьому графіка змінена. Екран мультимедійної системи діагоналлю вісім дюймів включено до списку стандартного обладнання, а сама система навчилася розпізнавати голосові команди та оновлюватись «по повітрю». Доопрацьовані та системи активної безпеки.

Хетчбек Corolla Cross також отримав гібридну установку, яка складається з ДВС об'ємом 2,0 літра, електромотора 1NM на задній осі та нікель-металгідридної батареї ємністю 6,5 ампер-години. Повний привід є вже у базовій версії. Для американської Corolla Cross Hybrid заявлена витрата палива 6,4 літра і розгін з місця до 100 кілометрів на годину за вісім секунд, що на дві секунди швидше за стандартний хетчбек з ДВС.

Трохи раніше дебютувала Corolla Morizo Edition – спеціальна версія "зарядженої" GR Corolla. Такий хот-хетч на 30 кілограмів легший за звичайний і оснащується турбомотором G16E-GTS об'ємом 1,6 літра на 304 кінські сили. При цьому на GR Corolla Morizo Edition трохи збільшили крутний момент – з 370 до 400 Нм.