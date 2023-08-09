Необычное происшествие произошло в городе Декатур, штат Пенсильвания (США), в минувшее воскресенье.

Мотивы этого поступка выясняют, однако вполне вероятно, что здесь не обошлось без амурных дел. Возможно, какой-то мужчина не дождался, пока его возлюбленная выйдет на балкон или выглянет в окно и решил лично посетить ее спальню. Поскольку стремянки не было, то для желаемой встречи использовал свой автомобиль и небольшой трамплин в виде холмика.

Старушка Toyota Corolla разогналась, подпрыгнула и, вскочив на холмик, влетела в комнату на втором этаже.

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Поскольку в этой комнате никого не было, то из жителей никто не пострадал. А вот "пилоту" вместо серенад пришлось кряхтеть от боли из-за полученных травм. Его после "освобождения" увезла карета скорой помощи.

Ему бы в пике уйти, а он вверх потянул… Фото: Junction Fire Company

«В ходе расследования было установлено, что авария была умышленной, и сейчас идет следствие, ожидаются обвинения», — сообщает полиция штата Пенсильвания. Правда, в чем был мотив автовизита на второй этаж дома, чего стремился достичь или что хотел доказать этот водитель, выяснить пока не удалось.

Здравый смысл подсказывает, что взлету способствовало сочетание превышенной скорости с неосторожным вождением.

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В этой истории многих интересует не столько установление мотивов поступка водителя, сколько то, как Corollа того медленного поколения, сумела разогнаться, чтобы так взлететь, пролететь и влететь. Даже при наличии небольшого холма, невольно ставшего трамплином, набрать такой потенциал энергии, чтобы пролететь большое расстояние и вонзиться в окно второго этажа?

Та самая Corollа, которая против всех законов аэродинамики взлетела и… влетела прямо в окно второго этажа. Фото: Junction Fire Company

Corolla была разбита, но здание получило еще большие повреждения. Спасателям пришлось использовать спецтранспорт, чтобы вытащить автомобиль из помещения.

Привлекли несколько машин экстренной помощи, в т.ч. эвакуатор, поэтому машину спустили вниз, вытащили водителя и поддомкратили склоненную крышу.

Вид дома после эвакуации автомобиля Toyota Corolla из дома. Фото: Junction Fire Company

Потолок от обвала подперли домкратами и в случае дождя закрыли поврежденную часть здания огромным брезентом.

А так изнутри смотрится комната, куда влетела Corolla. Фото: Junction Fire Company

Следствие продолжается. Водитель в больнице. Пассия в ту спальню вернется не так быстро. Холм-трамплин, пожалуй, расчистят. Чтобы другим не приспичило таким образом повторить "подвиг". Ведь кто знает, будет ли в следующий раз без жертв.