Незвичайна пригода сталася у місті Декатур, штат Пенсільванія (США), минулої неділі.

Мотиви цього вчинку досі з’ясовують, однак цілком імовірно, що тут не обійшлося без амурних справ. Можливо, якийсь чолов’яга не дочекався, поки його кохана вийде на балкон чи вигляне у вікно і вирішив особисто завітати до її спальні. Оскільки драбини не було, то для омріяної зустрічі використав свій автомобіль і невеличкий трамплін у вигляді пагорба.

Старенька Toyota Corolla розігналася, підстрибнула і, підскочивши на горбочку, влетіла у кімнату на другому поверсі.

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Оскільки в тому помешканні нікого не було, то з мешканців ніхто не постраждав. А ось "пілоту" замість серенад довелося кректати від болю через отримані травми. Його після "визволення” забрала карета швидкої допомоги.

Йому б в піке піти, а він вгору потягнув… Фото: Junction Fire Company

«Під час розслідування було встановлено, що аварія була навмисною, і наразі триває слідство, очікуються звинувачення», — повідомляє поліція штату Пенсильванія. Щоправда, у чому був мотив автовізиту на другий поверх помешкання, чого прагнув досягти чи що хотів довести цей водій, з’ясувати поки не вдалося.

Здоровий глузд підказує, що злету сприяло поєднання перевищеної швидкості з необережним водінням.

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У цій історії багатьох цікавить не стільки встановлення мотивів вчинку водія, скільки те, як Corollа того повільного покоління, зуміла розігнатися, щоб так злетіти, пролетіти і влетіти. Навіть при наявності невеличкого пагорбка, що мимоволі став трампліном, набрати такий потенціал енергії, щоб пролетіти таку відстань і втелющитися у вікно другого поверху?

Та сама Corollа, що проти всіх законів аеродинаміки злетіла і… влетіла прямісінько у вікно другого поверху. Фото: Junction Fire Company

Corolla була розбита, але будинок отримав ще більші пошкодження. Рятівникам довелося використовувати спецтранспорт, щоб витягнути автівку з приміщення.

Залучили кілька машин екстреної допомоги, у т.ч. евакуатор, тож машину спустили вниз, витягли водія та піддомкратили схилений дах.

Вигляд будинку після евакуації автомобіля Toyota Corolla з помешкання. Фото: Junction Fire Company

Стелю від обвалу підперли домкратами і на випадок дощу закрили пошкоджену частину будівлі величезним брезентом.

А так зсередини виглядає кімната, куди влетіла Corolla. Фото: Junction Fire Company

Слідство триває. Водій у лікарні. Пасія в ту спальню повернеться не так швидко. Пагорбок-трамплін, мабуть, розчистять. Щоб іншим не закортіло в такий спосіб повторити “подвиг”. Адже хто зна, чи в наступний раз буде без жертв.