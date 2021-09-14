В Великобритании Toyota имеет милый бонус для покупателей: мягкую игрушку, которая является персонифицированным символом японской марки и зовется ISSHO.

Хотя есть много причин купить новую Toyota GR Supra или яростный хэтчбек GR Yaris, самой милой, безусловно, будет маленькая игрушка, которую каждый покупатель в Великобритании получит со своим новым автомобилем.

Также интересно: Игровая установка Pininfarina выглядит, как произведение искусства и стоит, как настоящий спорткар

GR Issho – маленький талисман и компаньон, который Toyota создала, чтобы присоединиться к покупателям моделей GR и GR Sport в их приключениях. Слово Issho в переводе с японского означает “вместе”, а мягкая игрушка предназначена для размещения в подставке для бутылок или на пассажирском сидении.

Покупатели получат GR Issho в презентационной коробке, вместе с документами и ключами от своего нового автомобиля. Также Toyota добавляет листовку, содержащую информацию об истории автомобильного спорта Toyota и эволюции ее спортивных автомобилей.

Плюшевый символ предлагается с моделями GR и GR Sport, то есть любой, кто покупает Supra или GR Yaris, получит его, а также покупатели CH-R GR Sport и Corolla GR Sport.

Покупателей, которые получат свой Issho, поощряют делиться фотографиями и историями своих приключений вместе, добавляя теги в публикациях в социальных сетей Toyota UK в Instagram, Twitter и Facebook.

Фото: плюшевый талисман GR Issho / Toyota