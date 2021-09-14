У Великобританії Toyota має милий бонус для покупців: м'яку іграшку, що є персоніфікованим символом японської марки і зветься ISSHO.

Хоча є багато причин купити нову Toyota GR Supra або лютий хетчбек GR Yaris, наймилішою, безумовно, буде маленька іграшка, яку кожен покупець у Великобританії отримає зі своїм новим автомобілем.

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GR Issho – маленький талісман і компаньйон, який Toyota створила, щоб приєднатися до покупців моделей GR та GR Sport у їхніх пригодах. Слово Issho в перекладі з японської означає “разом”, а м'яка іграшка призначена для розміщення в підставці для пляшок або на пасажирському сидінні.

Покупці отримають GR Issho у презентаційній коробці, разом з документами та ключами від свого нового автомобіля. Також Toyota додає листівку, що містить інформацію про історію автомобільного спорту Toyota та еволюцію її спортивних автомобілів.

Плюшевий символ пропонується з моделями GR та GR Sport, тобто кожен, хто купує Supra або GR Yaris, отримає його, а також покупці CH-R GR Sport та Corolla GR Sport.

Покупців, які отримають свій Issho, заохочують ділитися фотографіями та історіями своїх пригод разом, додаючи теги в публікаціях у соціальних мереж Toyota UK в Instagram, Twitter та Facebook.

Фото: плюшевий талісман GR Issho / Toyota