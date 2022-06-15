Toyota полностью рассекретила прототип электрического внедорожника под названием Compact Cruiser EV. В сети распространили первые фото новинки.

Внешне Toyota Compact Cruiser EV напоминает классические рамные "Крузаки", а также модель FJ Cruiser, которая до сх пор сходит с конвейера.

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Концепт-кар имеет большой дорожный просвет, необычные колесные диски, практический пластиковый обвес по периметру и небольшие свесы. На крыше предусмотрен специальный багажник для сноубордов, сбоку есть лестница, а днище защищено стальными листами.

Что касается технических параметров, то производитель пока не стал раскрывать информацию, но если этот электрический внедорожник уйдет в серию, его наверняка построят на основе платформы eTNGA, а двухмоторная полноприводная силовая установка будет единственно возможным вариантом.

Премьера серийного Toyota Compact Cruiser EV состоится в 2024 году.