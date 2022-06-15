Toyota повністю розсекретила прототип електричного позашляховика за назвою Compact Cruiser EV. У мережі поширили перші світлини новинки.

Зовні Toyota Compact Cruiser EV нагадує класичні рамні “Крузаки”, а також модель FJ Cruiser, яка досі сходить з конвеєра.

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Концепт-кар має великий дорожній просвіт, незвичні колісні диски, практичне пластикове обваження по периметру і невеликі звиси. На даху передбачений спеціальний багажник для сноубордів, збоку є сходи, а днище захищене сталевими листами.

Що стосується технічних параметрів, то виробник поки не став розкривати інформацію, але якщо цей електричний позашляховик піде в серію, його напевно побудують на основі платформи eTNGA, а двомоторна повнопривідна силова установка буде єдино можливим варіантом.

Прем'єра серійного Toyota Compact Cruiser EV має відбутися у 2024 році.