Робота офіційних дилерських центрів потрібна навіть у цей дуже не простий для українців час.

Компанія розуміє необхідність подальшого економічного розвитку, тому відновлює свою діяльність в Україні із дотриманням необхідних заходів безпеки для співробітників і відвідувачів. Зокрема, у деяких регіонах повернуться до роботи офіційні дилерські центри.

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Нижче вказано повний перелік дилерських центрів, які наразі працюють. З графіком роботи можна ознайомитись на офіційних сайтах дилерських центрів Тойота: