Робота офіційних дилерських центрів потрібна навіть у цей дуже не простий для українців час.
Компанія розуміє необхідність подальшого економічного розвитку, тому відновлює свою діяльність в Україні із дотриманням необхідних заходів безпеки для співробітників і відвідувачів. Зокрема, у деяких регіонах повернуться до роботи офіційні дилерські центри.
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Нижче вказано повний перелік дилерських центрів, які наразі працюють. З графіком роботи можна ознайомитись на офіційних сайтах дилерських центрів Тойота:
- Тойота Центр Біла Церква «Автосаміт «Біла Церква» (сервіс, продажі запасних частин та аксесуарів)
- Тойота Центр Вінниця «Преміум Моторс» (сервіс, продажі нових авто та авто з пробігом, продажі запасних частин та аксесуарів)
- Тойота Центр Дніпро «Алмаз Мотор» (сервіс, продажі авто з пробігом, продажі запасних частин та аксесуарів)
- Тойота Центр Запоріжжя «Восток Автомир (сервіс, продажі запасних частин та аксесуарів)
- Тойота Центр Івано-Франківськ «Класик-Авто» (сервіс, продажі нових авто та авто з пробігом, продажі запасних частин та аксесуарів)
- Тойота Центр Київ «Автосаміт на Столичному» (сервіс)
- Тойота Центр Київ «ВіДі Автострада» (сервіс, продажі запасних частин та аксесуарів)
- Тойота Центр Київ «Автосаміт» (сервіс)
- Тойота Центр Краматорськ «Талісман-Схід» (сервіс)
- Тойота Центр Кривий Ріг «Алмаз Сістем» (сервіс, продажі запасних частин та аксесуарів)
- Тойота Центр Кропивницький «Мотор Олві» (сервіс)
- Тойота Центр Луцьк «Автоконцепт» (сервіс, продажі запасних частин та аксесуарів)
- Тойота Центр Львів «Діамант» (сервіс, продажі нових авто, продажі запасних частин та аксесуарів)
- Тойота Центр Одеса «Інжпроект» (сервіс, продажі запасних частин та аксесуарів)
- Тойота Центр Одеса «ВіДі Пальміра» (сервіс, продажі запасних частин та аксесуарів)
- Тойота Центр Полтава «Компанія «Стар Лайн» (сервіс, продажі нових авто та авто з пробігом, продажі запасних частин та аксесуарів)
- Тойота Центр Рівне «Агат-Авто» (сервіс, продажі нових авто та авто з пробігом, продажі запасних частин та аксесуарів)
- Тойота Центр Тернопіль «Кристал Моторс» (сервіс, продажі нових авто та авто з пробігом, продажі запасних частин та аксесуарів)
- Тойота Центр Ужгород «Карат Мотор» (сервіс, продажі нових авто та авто з пробігом, продажі запасних частин та аксесуарів)
- Тойота Центр Хмельницький «Гранд Мотор» (сервіс, продажі нових авто та авто з пробігом, продажі запасних частин та аксесуарів)
- Тойота Центр Чернівці «Олімп-Моторс» (сервіс, продажі нових авто та авто з пробігом, продажі запасних частин та аксесуарів)