Работа официальных дилерских центров нужна даже в это очень не простое для украинцев время.
Компания понимает необходимость дальнейшего экономического развития, поэтому возобновляет свою деятельность в Украине с соблюдением необходимых мер безопасности для сотрудников и посетителей. В некоторых регионах вернутся к работе официальные дилерские центры.
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Ниже указан полный перечень работающих дилерских центров. С графиком работы можно ознакомиться на официальных сайтах дилерских центров.
- Тойота Центр Белая Церковь “Автосаммит “Белая Церковь” (сервис, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Тойота Центр Винница “Премиум Моторс” (сервис, продажи новых авто и авто с пробегом, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Тойота Центр Днепр “Алмаз Мотор” (сервис, продажи авто с пробегом, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Тойота Центр Запорожья “Восток Автомир” (сервис, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Тойота Центр Ивано-Франковск “Классик-Авто” (сервис, продажи новых авто и авто с пробегом, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Тойота Центр Киев “Автосаммит на Столичном” (сервис)
- Тойота Центр Киев “ВиДи Автострада” (сервис, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Тойота Центр Киев “Автосаммит” (сервис)
- Тойота Центр Краматорск “Талисман-Восток” (сервис)
- Тойота Центр Кривой Рог “Алмаз Систем” (сервис, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Тойота Центр Кропивницкий “Мотор Олви” (сервис)
- Тойота Центр Луцк “Автоконцепт” (сервис, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Тойота Центр Львов “Бриллиант” (сервис, продажи новых авто, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Тойота Центр Одесса “Инжпроект” (сервис, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Тойота Центр Одесса “ВиДи Пальмира” (сервис, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Тойота Центр Полтава “Компания Стар Лайн” (сервис, продажи новых авто и авто с пробегом, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Тойота Центр Ровно “Агат-Авто” (сервис, продажи новых авто и авто с пробегом, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Тойота Центр Тернополь “Кристалл Моторс” (сервис, продажи новых авто и авто с пробегом, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Тойота Центр Ужгород “Карат Мотор” (сервис, продажи новых авто и авто с пробегом, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Тойота Центр Хмельницкий “Гранд Мотор” (сервис, продажи новых авто и авто с пробегом, продажи запасных частей и аксессуаров)
- Тойота Центр “Олимп-Моторс” (сервис, продажи новых авто и авто с пробегом, продажи запасных частей и аксессуаров)