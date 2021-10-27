Дебют Toyota Alphard нового поколения запланирован на вторую половину 2022 года, однако некоторые подробности дизайна модели уже есть.

Портал BestCarWeb, специализирующийся на инсайдерской информации о японских марках, открыл дизайн Toyota Alphard четвертого поколения, премьера которого состоится во второй половине 2022 года. Ожидается, что в основу модели ляжет модульная архитектура TNGA, доработают подвеску и руль. Для модели будет предложена новая гибридная установка на базе 2,5-литрового двигателя, а двигатель объемом 3,5 литра выключат из гаммы.

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BestCarWeb публикует рендеры нового Alphard – они неофициальны, однако основаны на инсайдерских данных об изменениях, которые произойдут в виде модели. Судя по изображениям, со сменой поколения Alphard сохранит известный дизайн и силуэт, но при этом фирменной заваленной вперед второй стойки, которая считается особенностью всех Альфардов с момента его появления на рынке в 2002 году, Toyota практически лишится. Кроме того, оптика станет уже, хромированных элементов в декоре – больше, а в радиаторной решетки будет другой рисунок.

Габариты минивэна слегка изменятся: новый Alphard станет на 1 – 1,5 сантиметра ниже предшественника, но при этом сохранит трехметровую колесную базу. Новинке обещают более точное управление, маневренность и перенастроенную подвеску, а также изменения в моторной линейке: помимо упомянутой гибридной установки для нее предложат 2,4-литровый турбомотор мощностью 280 лошадиных сил.