Дебют Toyota Alphard нового покоління заплановано на другу половину 2022 року, проте деякі подробиці про дизайн моделі вже є.

Портал BestCarWeb, що спеціалізується на інсайдерській інформації про японські марки, відкрив дизайн Toyota Alphard четвертого покоління, прем'єра якого відбудеться в другій половині 2022 року. Очікується, що в основу моделі ляже модульна архітектура TNGA, підвіску та кермо допрацюють. Для моделі запропонують нову гібридну установку на базі 2,5-літрового двигуна, а двигун об'ємом 3,5 літра виключать із гами.

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BestCarWeb публікує рендери нового Alphard - вони неофіційні, проте засновані на інсайдерських даних про зміни, які відбудуться у вигляді моделі. Судячи з зображень, зі зміною покоління Alphard збереже відомий дизайн і силует, але при цьому фірмової заваленої вперед другої стійки, яка вважається особливістю всіх Альфардів з моменту його появи на ринку в 2002 році, Toyota практично позбудеться. Крім того, оптика стане вужче, хромованих елементів у декорі - більше, а в радіаторній решітці буде інший малюнок.

Габарити мінівену злегка зміняться: новий Alphard стане на 1-1,5 сантиметра нижче за попередника, але при цьому збереже триметрову колісну базу. Новинці обіцяють більш точне керування, маневреність та переналаштовану підвіску, а також зміни в моторній лінійці: крім згаданої гібридної установки для неї запропонують 2,4-літровий турбомотор потужністю 280 кінських сил.