Семимісний Toyota Rumion для ринку ПАР є нічим іншим, як Suzuki Ertiga з іншими логотипами.

Toyota та Suzuki успішно співпрацюють вже давно, але є досить дивним той факт, що цього разу Toyota використовує дещо застарілу модель Suzuki, оскільки раніше було навпаки.

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Новий трирядний компактвен Toyota Rumion для Південної Африки поділяє все, крім значків, решітки радіатора та колісних дисків із Suzuki Ertiga, який був представлений в Індонезії ще у 2018 році. Rumion навіть всередині нічим не відрізняється від Suzuki, за винятком логотипів на екрані інформаційно-розважальної системи.

Toyota Rumion має розміри 4395 мм у довжину, 1735 мм у ширину і 1690 мм у висоту, при колісній базі у 2740 мм. Це досить компактно для семимісного автомобіля, але завдяки короткому капоту в салоні вистачає місця на три ряди.

З усіма сімома пасажирами є 153 літри вантажного простору в багажнику, а склавши задні сидіння можна отримати 550 літрів, тоді як складання всіх сидінь дозволить завантажити до 803 літрів поклажі. Висока лінія даху означає, що всі пасажири матимуть достатній простір для головами, а третій ряд на фото виглядає досить просторим, є навіть підсклянники.

Як і Suzuki Ertiga, Toyota Rumion базується на розтягнутій версії шасі Suzuki Swift. Під капотом машини 1,5-літровий чотирициліндровий атмосферник з віддачею у 103 к.с. і 138 Нм крутного моменту. Потужність передається на передні колеса через 5МКП або 4АКП. З систем безпеки у Rumion лише дві подушки та ABS.

Toyota Rumion 2021 в базовій комплектації коштує на ринку Південно-Африканської Республіки від 245 600 рендів (431 545 гривень, 16 382 долари), а найдорожчий варіант з автоматичною коробкою передач оцінюється від 313 200 рендів (557 358 гривень, 21 158 доларів).

Фото: Toyota Rumion 2021 / Toyota