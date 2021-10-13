Семиместная Toyota Rumion для рынка ЮАР является ничем иным, как Suzuki Ertiga с другими логотипами.

Toyota и Suzuki успешно сотрудничают уже давно, но достаточно странным тот факт, что на этот раз Toyota использует несколько устаревшую модель Suzuki, поскольку раньше было наоборот.

Также интересно: Ford Tourneo Connect нового поколения представлен официально

Новый трехрядный компактвэн Toyota Rumion для Южной Африки разнит все, кроме значков, решетки радиатора и колесных дисков с Suzuki Ertiga, который был представлен в Индонезии еще в 2018 году. Rumion даже внутри ничем не отличается от Suzuki, за исключением логотипов на экране информационно-развлекательной системы.

Toyota Rumion имеет размеры 4395 мм в длину, 1735 мм в ширину и 1690 мм в высоту, при колесной базе в 2740 мм. Это достаточно компактно для семиместного автомобиля, но благодаря короткому капоту в салоне хватает места на три ряда.

Со всеми семью пассажирами являются 153 литра грузового пространства в багажнике, а сложив задние сиденья можно получить 550 литров, тогда как составление всех сидений позволит загрузить до 803 литров поклажи. Высокая линия крыши означает, что все пассажиры будут иметь достаточное пространство для головы, а третий ряд на фото выглядит довольно просторным, есть даже подстаканники.

Как и Suzuki Ertiga, Toyota Rumion базируется на растянутой версии шасси Suzuki Swift. Под капотом машины 1,5-литровый четырехцилиндровый атмосферник с отдачей в 103 л.с. и 138 Нм крутящего момента. Мощность передается на передние колеса через 5МКП или 4АКП. Из систем безопасности в Rumion только две подушки и ABS.

Toyota Rumion 2021 в базовой комплектации стоит на рынке ЮАР от 245 600 рэндов (431 545 гривен, 16 382 доллара), а самый дорогой вариант с автоматической коробкой передач оценивается от 313 200 рэндов (557 358 гривен, 21 158 долларов).

Фото: Toyota Rumion 2021 / Toyota